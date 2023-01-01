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EYT'lilerin ilk maaşı o tarihte hesaplarda! e-Devlet üzerinden başvuru çok basit! Uzman isim A Haber'de tek tek anlattı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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EYT’lilerin ilk maaşı o tarihte hesaplarda! e-Devlet üzerinden başvuru çok basit! Uzman isim A Haber’de tek tek anlattı

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı EYT müjdesi sonrası milyonlarca vatandaş büyük sevinç yaşarken SGK binaları önünde kuyruklar oluştu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen bu kuyruklara gerek olmadığını ifade ederken e-Devlet üzerinden başvuru yapmanın kolay yolunu A Haber canlı yayında anlattı. Gülşen ayrıca EYT'den emekli olan vatandaşların ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını da canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...

TBMM Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'e önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle başlayacak. Meclis, yeni yılda da toplumun ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yasama çalışmalarını sürdürecek. TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı günü gerçekleştirecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri, Meclis'in gündemine gelecek.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Başkan Erdoğan EYT'ye ilişkin düzenlenen toplantı sonrasında canlı yayında alınan kararın detaylarını açıklamıştı.

Türkiye'de emekli olabilmek için üç şartı; prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerektiğini hatırlatan Erdoğan, "Yaptığımız düzenleme, şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz." dedi.

2 MİLYON 250 BİN KİŞİ YARARLANACAK

"Bu düzenleme ilk çıktığında ülkemizde 5,6 milyon emekli varken bugün 13,9 milyon emekliye hizmet veren bir Türkiye'ye ulaştık. Her yıl istihdamına 1 milyon kişiyi ekleyen bir ülke olarak sosyal güvenlik sistemimizin aktif-pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla da reel olarak bu kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Bugün sizlerle paylaşacağımız düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır."

Hak sahibi vatandaşların bir kısmının, hizmet birleştirme ve borçlanma işlemlerini zaten başlattığını dile getiren Erdoğan diğer vatandaşların işlemlerini de kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen A Haber ekranlarında EYT başvurusunun e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığını anlatırken EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacaklarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

E-DEVLET'TEN BAŞVURU ÇOK KOLAY

Kurumlarda inanılmaz bir yoğunluk var ama bu yoğunluğa gerek yok. E-Devlet'e gireceksiniz. "Gelir aylık ödenek talep belgesinin verilmesi" kısmına gireceksiniz. Burada "yeni başvuru" kısmına tıklayacaksınız. Sonrasında ekrana gelen alanda "yaşlılık aylığı" kısmını seçtikten sonra 4A'yı işaretliyoruz.

SGK ŞUBENİZİ GÖREBİLECEKSİNİZ

Daha sonra kişisel bilgileri doldurup bankanızı seçiyorsunuz. Sonrasında "başvur" dediğinizde başvurunuzun hangi SGK şubesine gittiğini görebiliyorsunuz.

İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAKLAR?

Ocak'ta yasalaştı diyelim emekliler aylıklarını şubat ya da mart ayında alacaklar.

EYT’lilerin ilk maaşı o tarihte hesaplarda! EYT'LİLERİN İLK MAAŞI O TARİHTE HESAPLARDA!

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