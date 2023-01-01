01 Ocak 2023, Pazar
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EYT yasası ne zaman tamamlanır? EYT'lilere ne zaman aylık bağlanır? Prim günü eksik olan ne yapacak?
Milyonlarca vatandaşın beklediği müjdeyi geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı, EYT’de yaş sınırı olmayacağını ve 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olabileceğini ifade etti. Böylece 23 yıllık sorun kökten çözüldü. Peki düzenlemede sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak? Prim günü eksik olan ne yapacak? Düzenlemede prim günü dolmayanların durumu ne olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme Meclis'e ne zaman gelecek? Sigortalılık süresi dolmayanın durumu ne olacak? Stajyer konusu ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan sosyal güvenlik uzmanı Muhammet Bayram değerlendirdi.