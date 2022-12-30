EYT'lilerin işini kolaylaştıracak üç yöntem! Kuyruğa girmeye gerek yok! Yılbaşından itibaren fiyat yükselecek...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT müjdesi sonrası milyonlarca vatandaşlar SGK binalarına akın ederken Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ve Akademisyen Prof.Dr Mustafa Ilıcalı A Haber ekranlarında vatandaşları uyardı. Borçlanma konusunda yılbaşından sonra rakamların artacağı konusunda uyarıda bulunan Yılmaz, vatandaşların elini kolaştıracak 3 yöntemi açıkladı. EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam Beştepe'deki toplantıdan sonra yaptığı EYT açıklamasının ardından, tüm şehirlerde SGK binaları vatandaşların akınına uğradı.
VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
İşlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen pek çok vatandaş, SGK önlerinde beklemeye başladı. Yoğunluğun oluştuğu yerlerden biri de Şişli'deki SGK binası oldu. Çevre ilçelerden de birçok kişinin işlemlerini yaptırmak için buraya geldiği, kimi vatandaşların sabahın erken saatlerinden beri sıra beklediği öğrenildi.
BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMALARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT sorununun bugün çözülebilmesinin bir diğer nedenine ilişkin de "8 Eylül 1999 ve 2008'de yapılan düzenlemelerden belli şekillerde sonuçlar alınmaya başlanmış yani maksat belli ölçüde hasıl olmuş. Şunu demek istiyorum; şu anda emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9. Artık 38, 42, 43 yaşında kimseyi emekli etmiyoruz. Bugün hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması zaten 50 yaşın üzerinde." açıklamasında bulundu.
EYT kapsamında zaten belli bir yaşın üzerinde ve prim gün sayısını fazlasıyla doldurmuş kişilerin emekli olduğuna dikkati çeken Bilgin, bu nedenlerle Türkiye'nin düzenlemeyi gerçekleştirebilecek durumda olduğunu vurguladı.
"GEÇEN HAFTA KARARI VERİLMİŞTİ"
Bakan Bilgin, sosyal güvenlik sisteminde gelirin gideri karşılama oranının yüzde 92 düzeyinde olduğunu, SGK'nın bazı mecralarda iddia edildiği gibi borçlu bir kurum olmadığını anlattı.
Bilgin, EYT'de herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağına yönelik kararın nasıl verildiğine ilişkin soruya, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir önceki toplantıda düzenlemeyi iki alternatife indirerek götürdüm. Geçen hafta da kararı verilmişti, son bir değerlendirme yapalım dedi. Dün son kez değerlendirildi ve Cumhurbaşkanımız düzenlemeyi açıkladı." yanıtını verdi.
EYT DÜZENLEMESİ YASALAŞTIĞINDA BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ALINACAK
Bakan Bilgin, EYT çalışmasının yanı sıra 3600 ek gösterge, sözleşmeli personele kadro, asgari ücret, geçici işçiler konusunda atılan adımları da anımsatarak, insanların sorunlarını çözmenin en temel görevleri olduğunu dile getirdi.
EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ve Akademisyen Prof.Dr Mustafa Ilıcalı EYT'li vatandaşlara e-Devlet konusunda uyarıda bulundu.
E-DEVLET'TEN GÖREBİLİRSİNİZ
E-Devlet'ten SGK borçlanmalarınızı, hizmet dökümlerinizi tüm detaylarınızı görebilirsiniz. Şu an EYT söz konusu olduğu için en çok merak edilen şeylerden biri borçlanma konusu.
BU YIL SONUNA KADAR 69 TL
Bu yıl sonuna kadar borçlanma yapılırsa 69 TL'den yapılacak. 1 Ocak'tan itibaren bu rakam biraz daha artacak. Yarın sistem çalışıyor. İnternet üzerinden bu işlem yapılabilir.
SGK BİNALARINDA KUYRUK VAR
SGK binalarında kuyruklar var. Burada bekleyen vatandaşlar sigorta prim günleri eksik olup da kanunden gelen borçlanmalar vasıtasıyla EYT'den faydalanmak için bekliyor.
3 YÖNTEM VAR
Bunun 3 yöntemi var. e-Devlet üzerinden bu borçlanmayı yapabilirsiniz. İkincisi ise kuruma giderek formu doldurup verebilirsiniz. Üçüncüsü ise borçlanma dilekçesini indirip doldurup postalayabilirsiniz.
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