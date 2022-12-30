EYT’lilerin işini kolaylaştıracak üç yöntem! Kuyruğa girmeye gerek yok! Yılbaşından itibaren fiyat yükselecek...

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT sorununun bugün çözülebilmesinin bir diğer nedenine ilişkin de "8 Eylül 1999 ve 2008'de yapılan düzenlemelerden belli şekillerde sonuçlar alınmaya başlanmış yani maksat belli ölçüde hasıl olmuş. Şunu demek istiyorum; şu anda emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9. Artık 38, 42, 43 yaşında kimseyi emekli etmiyoruz. Bugün hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması zaten 50 yaşın üzerinde." açıklamasında bulundu.

EYT kapsamında zaten belli bir yaşın üzerinde ve prim gün sayısını fazlasıyla doldurmuş kişilerin emekli olduğuna dikkati çeken Bilgin, bu nedenlerle Türkiye'nin düzenlemeyi gerçekleştirebilecek durumda olduğunu vurguladı.