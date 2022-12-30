EYT sevinci sokağa döktü, göbek attılar! 23 yıllık rüyayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın prim gününü doldurup emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşlara verdiği müjdenin ardından emekliliğe hak kazanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Vatandaşlar sokağa çıkıp müzik eşliğinde göbek atarken düzenleme için Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Giriş Tarihi: 30.12.2022
07:31
Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın merakla beklediği emeklilikte yaş düğümü çözüldü. 1999'dan bu yana prim gününü doldurup, emekliliği bekleyen vatandaşların faydalanacağı düzenlemenin detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan'ın yaş şartı olmadığını açıklamasının ardından emeklilik için müjde bekleyen vatandaşlar adeta bayram havası yaşadı.
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Bilecik sokakları da şenlik alanına döndü. Açıklanan karara çok sevinen vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yapıp şehir turu attı. Bazı vatandaşlar ise oyun havalarıyla kararı göbek atarak kutladı. Adanalı 47 yaşındaki 3 çocuk babası Halim Akyüz, sevincini mesai arkadaşlarına çay ikram ederek kutladı. Erdoğan'a teşekkür eden Halim Akyüz, "Açıklamanın ardından arkadaşlarım beni arayıp tebrik etti. Ben de sabah işyerime gelir gelmez çayı demledim ve arkadaşlarıma "Çaylar emekliden" diyerek ikram ettim" dedi. Vatandaşlar, "Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diyerek teşekkür ettiler.
Kocaeli Gebze'de emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar sokaklara döküldü. Sokağa çıkıp müzik eşliğinde göbek atan EYT'liler, düzenleme için Erdoğan ve hükümet yetkililerine teşekkür etti. Bilecik'te de vatandaşlar sokakları şenlik alanına döndürdü. Açıklanan karara sevinen vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yapıp şehir turu attı. Bazı vatandaşlar ise açtıkları oyun havalarıyla göbek atarak kararı kutladı. Yurt genelinde emeklilik hakkı kazanan vatandaşların görüşleri şöyle:
ÇAYLAR BENDEN
Adanalı 47 yaşındaki 3 çocuk babası Halim Akyüz, sevincini mesai arkadaşlarına çay ikram ederek kutladı. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Halim Akyüz, "Gerçekten çok büyük mutluluk. Açıklamanın ardından arkadaşlarım beni arayıp tebrik etti. Ben de sabah işyerime gelir gelmez çayı demledim ve arkadaşlarıma "Çaylar emekliden" diyerek ikram ettim" dedi.
EVİMİZ BAYRAM YERİNE DÖNDÜ
3 çocuk babası 52 yaşındaki İbrahim Gültepe ise, "Cumhurbaşkanımız açıklamayı yaptıktan sonra evimiz bayram yerine döndü. Eşim ve çocuklarım birbirimize sarılıp sevinç gözyaşı döktük. İşyerime geldiğimde arkadaşlarım 'Emekli hoş geldin' diyerek karşıladılar. Çok büyük mutluluk" diye konuştu.