EYT sevinci sokağa döktü, göbek attılar! 23 yıllık rüyayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi

Bilecik sokakları da şenlik alanına döndü. Açıklanan karara çok sevinen vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yapıp şehir turu attı. Bazı vatandaşlar ise oyun havalarıyla kararı göbek atarak kutladı. Adanalı 47 yaşındaki 3 çocuk babası Halim Akyüz, sevincini mesai arkadaşlarına çay ikram ederek kutladı. Erdoğan'a teşekkür eden Halim Akyüz, "Açıklamanın ardından arkadaşlarım beni arayıp tebrik etti. Ben de sabah işyerime gelir gelmez çayı demledim ve arkadaşlarıma "Çaylar emekliden" diyerek ikram ettim" dedi. Vatandaşlar, "Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun" diyerek teşekkür ettiler.