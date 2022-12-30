EYT’nin püf noktaları! Kimler hemen emekli olabilecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlarda merak edilenler yanıt buldu









18 YAŞINDAN ÖNCE YAPILAN SİGORTA GİRİŞİ BAŞLANGIÇ KABUL EDİLECEK Mİ?

Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi de dikkate alınacak. Emeklilik başlangıcı 18 yaşın dolduğu tarih kabul edilmekle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi farklı hesaplanıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden önce (8 Eylül 1999 öncesi) sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş öncesi ya da sonrası olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabi bulunuyor. Yine 18 yaş altı çalışmada sigorta başlangıcı olarak kabul edilmenin bir başka istisnası da 1 Nisan 1981 yılı öncesinde işe girilmesi. Bu dönemde çalışmaya başlayanlar yaşları 18'in altında da olsa ilk defa sigortalı olunan tarih kabul ediliyor, bu da emekliliği öne çekiyor. Bu gruptakiler 16 yaşında ilk defa sigortalı olsa da sigortalılık başlangıcı kabul edilerek emeklilik şartla rı buna göre hesaplanıyor.