SGK’dan EYT mesaisi! Çalışma saatleri değişti | Cumartesi günü de çalışacaklar

Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanması 50 bin TL'den 77 bin TL'ye yükseliyor. 31 Aralık'a kadar e-Devlet şifresi üzerinden de yapılabiliyor ama dün akşamdan itibaren itibaren yoğunluk vardı. e-Devlet'te bir takım güncellemeler devam ediyordu.

SGK'nün veri tabanı hizmeti borçlanmalarla ilgili yeteri düzeyde hizmet veremedi. Bu durumda belki SGK 31 Aralık'a kadar fazla mesai ile vatandaşın taleplerini karşılayabilir.