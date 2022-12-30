SGK'dan EYT mesaisi! Çalışma saatleri değişti | Cumartesi günü de çalışacaklar
Son dakika haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri, borçlanma başvuruları için cumartesi günü de açık olacak.
Son dakika haberine göre Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri, borçlanma başvuruları için cumartesi günü de açık olacak.
SGK tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.
EYT'DE BORÇLANMA NASIL YAPILIR?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, A Haber canlı yayınında EYT ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Duman, 2022 yılı haklarından faydalanmak için SGK kuyruklarında bekleyen vatandaşlar için 3'üncü bir alternatif yolu anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları; Borçlanmada son süre diye bir şey yok vatandaşın hakkı bu istediği zaman yapar. Yoğunluğun temel maksadı 2022 fiyatlarına kavuşmak.
2023'te asgari ücret yükseldi borçlanmaların tamamına bu şekilde bir artış geliyor. 18 ay askerlik borçlanması 37 bin TL'den 57 bin TL'ye çıkıyor. 20 bin TL fark ediyor.
Bir çocuk için 720 gün doğum borçlanması 50 bin TL'den 77 bin TL'ye yükseliyor. 31 Aralık'a kadar e-Devlet şifresi üzerinden de yapılabiliyor ama dün akşamdan itibaren itibaren yoğunluk vardı. e-Devlet'te bir takım güncellemeler devam ediyordu.
SGK'nün veri tabanı hizmeti borçlanmalarla ilgili yeteri düzeyde hizmet veremedi. Bu durumda belki SGK 31 Aralık'a kadar fazla mesai ile vatandaşın taleplerini karşılayabilir.
SGK KUYRUĞUNDA BEKLEYEN EYT'LİLER DİKKAT!
Burada ben 2022 fiyatlarından hak kaybı yaşamıyorum diyenler için özellikle dilekçenizi SGK'ya veremiyorsanız yoğunluktan. E-Devlet üzerinde de hata sebebiyle başvuru yapamıyorsanız 3. bir yöntem daha var.
2022 yılı itibariyle dilekçenizi hazırlayıp taahhütlü gönderim ile posta yaparsanız. Taahhütlü gönderim bilgi edinme kanuna göre de tebligat kanununa göre de taahhütlü bildirimle 2022 yılı içerisinde PTT kayıtlarına girerse siz 2022 hakkından faydalanmış olursunuz.
20 bin TL'lik bir bilgi veriyorum askerlik borçlanmasında. 20 bin TL'lik mektup. Doğum borçlanmasında 3 çocuk için 81 bin TL'lik bir mektup bu. Yani aldınız borçlanma evrağını internetten indirebilirsiniz.
Elle doldurdunuz imza size ait olacak. İlgili sigorta müdürlüğüne PTT kanalıyla taahhütlü gönderimini yaptınız 2022 haklarınız saklı. Tebligat 2023'te de gelse 2022'ye göre ödeyebiliyorsunuz. Önemli detay üçünü alternatif vatandaşlarımızın belki SGK'daki kuyruğunu azaltabilir bu bilgi.
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