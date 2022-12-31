EYT kuyruğu geceden başladı! Vatandaş akın akın geliyor

İbrahim Köroğlu ise, "Yalova'dan geldim. Girişim buradan olduğu için askeri borçlanma için geldim. Akşam saat 21.00'den beri buradayım" diye konuştu.

Sırada bekleyen yaşlı bir vatandaş ise, "Uzaktan gelecek çocuğum adına sıra alabilmek için geceden geldim" dedi.