31 Aralık 2022, Cumartesi
EYT'de merak edilen sorular | Prim günüm yetersiz 3600 günle emekli olabilir miyim?
Başkan Erdoğan'ın 28 Aralık'ta duyurduğu EYT müjdesinden 2 milyon 250 bin vatandaş yararlanacak. 3 gündür haberin heyecanıyla SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturan halkın kafasına takılan sorular, tek tek yanıt buluyor. Sabah Gazetesi yazarı Hazal Ateş bügünkü yazısında EYT'de en çok merak edilen 10 sorunun yanıtını sizler için araştırdı. İşte emeklilik imkanı sunan EYT hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler...
Giriş Tarihi: 31.12.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 08:21
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