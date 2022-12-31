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EYT'de merak edilen sorular | Prim günüm yetersiz 3600 günle emekli olabilir miyim?

Başkan Erdoğan'ın 28 Aralık'ta duyurduğu EYT müjdesinden 2 milyon 250 bin vatandaş yararlanacak. 3 gündür haberin heyecanıyla SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturan halkın kafasına takılan sorular, tek tek yanıt buluyor. Sabah Gazetesi yazarı Hazal Ateş bügünkü yazısında EYT'de en çok merak edilen 10 sorunun yanıtını sizler için araştırdı. İşte emeklilik imkanı sunan EYT hakkında mutlaka bilmeniz gerekenler...

Giriş Tarihi: 31.12.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 08:21
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EYT’de merak edilen sorular | Prim günüm yetersiz 3600 günle emekli olabilir miyim?
8 Eylül 1999 öncesindeki şartların geçerli olacağı EYT düzenlemesi sonrası ortalama emekli aylığının 7 bin lira civarında olması bekleniyor. EYT kapsamında emekli olanların aylıklarında herhangi bir kısıntı söz konusu olmayacak, herkes hak ettiği tutarı alacak. Yapılan anketlere göre EYT kapsamında emekli olacakların yüzde 70'inin çalışmaya devam edeceği tahmin ediliyor. EYT düzenlemesiyle ilgili vatandaşların merak ettiği soruları 10 başlıkta derledik. İşte sorular ve cevapları:
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EYT’de merak edilen sorular | Prim günüm yetersiz 3600 günle emekli olabilir miyim?

- EYT'LİLER PRİM GÜNÜ YETERSİZ, ANCAK YAŞI İLERLEMİŞ OLANLAR İÇİN TANINAN KISMİ EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLECEK Mİ?
EYT'liler 8 Eylül 1999 öncesindeki koşullarla kısmi emeklilik hakkından yararlanabilecek. SSK'lıda 3600 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş. BAĞ-KUR'luda 5400 prim günü, kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş.

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EYT’de merak edilen sorular | Prim günüm yetersiz 3600 günle emekli olabilir miyim?

EYT'LİLER 1 OCAK'TAN SONRA DA ASKERLİK, DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLECEK Mİ?
Yapabilecek. 1 Ocak'tan sonra da askerlik, doğum, yurtdışı vs. gibi hizmet borçlanması yapılabilecek. Ancak asgari ücret arttığı için maliyet yükselecek.

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EYT’de merak edilen sorular | Prim günüm yetersiz 3600 günle emekli olabilir miyim?

- PRİM GÜNÜ EKSİK OLANLARIN NE YAPMASI GEREKİYOR?
Doğum borçlanması, askerlik, yurtdışı borçlanması yaparak prim gün sayısını tamamlamaları gerek. Böylece emekli olabilecekler. Doğum borçlanması ile 3 defaya mahsus olmak üzere her bir çocuk için 720 güne kadar borçlanma imkânı bulunuyor.

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EYT’de merak edilen sorular | Prim günüm yetersiz 3600 günle emekli olabilir miyim?

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN VE SİGORTALILIK SÜRESİ DOLMAYANLAR NE YAPACAK?
Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ve çalışma statüsüne göre gerekli prim günü ile sigortalılık süresi koşulunu henüz tamamlamamış olanlar, bu koşulların her ikisini de yerine getirdikleri tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verebilecek. O tarihe kadar beklemek gerekiyor.