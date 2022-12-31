EYT’de merak edilen sorular | Prim günüm yetersiz 3600 günle emekli olabilir miyim?

PRİM GÜNÜ EKSİK OLAN VE SİGORTALILIK SÜRESİ DOLMAYANLAR NE YAPACAK?

Sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayan ve çalışma statüsüne göre gerekli prim günü ile sigortalılık süresi koşulunu henüz tamamlamamış olanlar, bu koşulların her ikisini de yerine getirdikleri tarihten itibaren emeklilik dilekçesi verebilecek. O tarihe kadar beklemek gerekiyor.