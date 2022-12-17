A Haber Kızılelma’nın yuvasında! Selçuk Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar
Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu gerçekleştirdi. A Haber Yurt- İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan ile Kızılelma hakkında detayları aldı.
Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte saat 14.59'da havalanan Bayraktar Kızılelma, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı.
Öte yandan Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu. Roketsan'ın Twitter hesabından, TRG-230-İHA füzesinin atışına ilişkin paylaşım yapıldı.
Bunun yanında Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. A Haber Yurt- İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan ile Kızılelma hakkında detayları aldı.
Selçuk Bayraktar'dan A Haber'e özel açıklamalar:
"Tabi Kızılelma bizim bu mücadeleye başladığımız 20 sene öncesinden beri hayalimizdi. Nasıl ki medeniyetimizin tarih boyunca hep Kızılelma'sı olmuş bizim de milli savunma sanayimizi geliştirmede İHA'larımızı ülkemizin tam bağımsız ve güçlü yarınları için geliştirmede hedefimiz işte hedefimiz 6 kiloluk bir uçaktan başladı. Maket uçak boyutunda bir uçaktı. Türkiye'nin ilk robot uçağıydı. Onu yaptık. (Bayraktar Minia) TSK'nın envanterine giren ilk ufak bile olsa ilk milli hava aracı olmuş oldu.
Sonrasında Malazgirt helikopteri yaptık. Tabi bu proje maalesef bazı askeri bürokratlarca yok edildi. Elbette bu tarz acı olayları da yaşadık. Havacılık serüvenimize baktığımız zaman Nuri Demirağların Şakir Zumre'ya baktığınızda Vecihi Hürkuş'a baktığınızda benzer şeyleri görebiliyorsunuz. Malazgirt projesi benzer şekilde yok edildi. Sonrasında biz Bayraktar TB1 yaptık. 2009 yılında o uçtu. Çok daha ufak bir ekiple onu yaptık ve şükür dolu bir kutlama yaptık. Biz mühendis ve teknik ekipler için açıkçası yaptığımız işten çok onun anlamı ve neye hizmet ettiği daha önemli olduğundan ve bir anlamda havacılıkta akamete uğratılmış serüvenimizin yeniden doğuşunu ifade ettiğinden bu uçuşlar bizler Allah'a şükrettik.
2009'da Bayraktar TB1 450 kiloluk bir uçaktı. 6 kiloluk ufak uçaktan 450 kiloya gelmiş olduk. Sonrasında 2014 yılında Bayraktar TB2 bütün dünyaya damgasını vurdu. Karabağ'da Libya'da İdlib'de kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz muharebe tarihinde büyük bir paradigma dönüşümüne yol açtı. O dönem İHA'nın ilk uçuşu oldu. Sonrasında TSK'nın envanterine girdi. Bundan sonra da Türkiye'nin ilk SİHA'sı oldu. Roketsan'ın geliştirdiği mühimmatlarla entegre etmemizle birlikte 2016'da bu gerçekleşti. Bayraktar TB2 650 kiloya kadar çıktı. Sonra 2019 yılında ülkemizin ilk taarruzi İHA'sı olan 6 tonluk Akıncı'nın uçuşuna şahit olduk. Hatta onun belgeseli çekildi.
Akıncı Roketsan'ın geliştirdiği çok teknolojik olan Türkiye'nin ilk süpersonik füzesini dün ateşledi ve hedefi tam isabet vurdu. Biz ateşliyoruz, o hedefine kendi gidiyor. Bunlar akıllı sistemler. Biz Roketsan ile yıllardır yol arkadaşlığı yapıyoruz. Akıncı gibi bir platformdan atılmasıyla birlikte büyük bir kuvvet çarpanı oldu. Ve başarıyla ilk atışını yaptı. Bunlar Akıncı'nın yapılmasında sonra olanlar. Şimdi 2022'de 6 tonluk Kızılelma uçtu. Bu bizim 20 senelik hayalimiz. Allah'a şükür bunu gerçekleştirdik.
Babam hayatını bu işlere adamıştı. Annem de bizimle beraber çalışıyor. Annem iktisat mezunu zamanında yatırım bankasında çalışırken bilgisayarda kodlama yapıyordu. Yani o dönemin kartlı bilgisayarlarında bu işleri yapıyordu. O bizimle beraber. Rahmetli babam da burada iş yerinde yaşıyordu. Bir odası var, annem de burada yaşıyor. Babam Özdemir Bayraktar bu konulara kendini adamıştı. Bizler için hayatın anlamı olan bir mücadele bu. Babam hayatı boyunca büyük zorluklarla mücadele etti. Özellikle bu serüvende bizler de zaman zaman çok acı şeyler yaşadık. Bu süreçte annemizin bize söz vardır, 'Eğer bu zorluklarla mücadele etmezseniz size süt hakkımı helal etmem' diye. Babam hayatının son dönemine kadar hep buradaydı. Akıncı'nın kavramsal tasarımını yapmıştı. Bütün tasarımlarla birebir ilgileniyordu. Zaten iyi bir makine mühendisiydi.
Bunlar bizler için sadece ticari bir girişim veya sadece mühendislik kabiliyetini sergileme platformları değil. Bizler için bunların anlamı çok daha büyük. Bizler için medeniyetimizin, milletimizin yüzyıllardır asla parangaya çekilemediği hürriyet duygusunun ifadesidir. Bizler için bu yaptıklarımız bağımsızlık duygusunun ifadesidir. Medeniyetimizin güzel değerlerini dünyaya daha gür sesle duyurmak için yapıldı. Bu gayeye hizmet etsinler istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan milli savunma sanayini, milli teknoloji hamlesini hep destekledi. Bilindiği gibi biz savunma sanayinde yüzde 85 oranında yurt dışına bağımlıydık. Şu anda yerlilik oranı yüzde 80'lere çıktı. Böyle şeyler yapacağız denildi mi kimse inanmazdı. Hala dalga geçmeye çalışanlar oluyor ama bütün dünya başarıyı taktir ettiği için bir yere varmıyorlar.
Düşünün ki 8 ülke Bayraktar TB2 alabilmek için kampanya yaptı. Yüzbinlerce insan para topladı. Polonya'dan Norveç'ten Kanada'dan ki Kanada bize ambargo uygulayan bir ülke insanlar para topladı TB2 almak için. Ülkemizde büyük bir dönüşüm yaşandı. Zihinsel bir devrim yaşandı. Bu son 20 senede gerçekleşti. Tüm dünya Türkiye'nin geliştirdiği teknolojiler, İHA'lar, SİHA'lar olmak üzere takdir ve tebrik ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elbette asla yolundan dönmeden kararlılıkla, cesaretle davasından dönmeyerek ilerliyor bu da bizler için ilham kaynağı. Sadece teknoloji alanında tüm diğer alanlarda da doğmaların tabuların yıkılmasında önemli bir yol gösterici. Bu milletin bir evladı olarak şükranlarımı iletiyorum.
Kızılelma'nın en büyük farkı insansız hava uçağı olması. Bugün itibariyle baktığınızda baktığınız da F-35 veya diğer savaş uçaklarını değerlendirdiğinizde onların sahip olduğu teknoloji farklı. Onlarla rakip olacak bir geleceği barındırıyor. Ama bugün itibariyle hemen uçmuş bir teknoloji prototipinden bunu beklemek pek doğru değil açıkçası. Burada asıl olan bütün geleceğin hava muharebesinin bütün geleceğini barındırıyor. Dünyada artık biz de varız diyor KIZILELMA. Asıl olan budur. Aynen Ergenekon'da yeni bir dünyaya ecdadımızın kapılarını açtığı gibi Kızılelma onu ifade ediyor. Demir dağı delip biz de burada varız. Takipçi değiliz. Türkiye havacılığın doğduğu zamandan beri hep dışarıya bağımlı olmuş. Ama artık olmayacak. Bütün bu gelecekte Türkiye'de var olacak. Türkiye oyun kurucu olarak var olacak. İşte Kızılelma bunun ifadesidir.
İlk adımı attık, daha atacak çok adım var. 30-40 senelik yol ama bu adımı atmış olmak bu dünyanın kapılarını açmış olmak demektir. Bugün 5. nesil savaş uçakları gündemde onların yapabildiklerinin neredeyse bütün görevleri yapabilecek. Ama bunu insansız olarak yapabilecek ve yapamadığı görevleri de yapabilecek. Taşıdığı silahlar yerli olacak. Kanatlarında ve içinde bu mühimmatları taşıyabilecek. Kızılelma düşük görünürlüklü olarak tasarlandı.
6 tonluk Kızılelma'nın uçması bizim için gururdur. İlk kez uçması bizim için gurur verici. Bayraktar TB2 bütün dünyaya damgasını vurdu. 5. nesil savaş uçaklarının yapabildiklerini yapacak. Türkiye oyun kurucu olarak varolacak. Tüm yerli mühimmatları taşıyabilecek."
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