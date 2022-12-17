A Haber Kızılelma’nın yuvasında! Selçuk Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar

Kızılelma'nın en büyük farkı insansız hava uçağı olması. Bugün itibariyle baktığınızda baktığınız da F-35 veya diğer savaş uçaklarını değerlendirdiğinizde onların sahip olduğu teknoloji farklı. Onlarla rakip olacak bir geleceği barındırıyor. Ama bugün itibariyle hemen uçmuş bir teknoloji prototipinden bunu beklemek pek doğru değil açıkçası. Burada asıl olan bütün geleceğin hava muharebesinin bütün geleceğini barındırıyor. Dünyada artık biz de varız diyor KIZILELMA. Asıl olan budur. Aynen Ergenekon'da yeni bir dünyaya ecdadımızın kapılarını açtığı gibi Kızılelma onu ifade ediyor. Demir dağı delip biz de burada varız. Takipçi değiliz. Türkiye havacılığın doğduğu zamandan beri hep dışarıya bağımlı olmuş. Ama artık olmayacak. Bütün bu gelecekte Türkiye'de var olacak. Türkiye oyun kurucu olarak var olacak. İşte Kızılelma bunun ifadesidir.