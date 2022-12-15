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Kızılelma savaş tarihini değiştirecek! Türkiye inanılmaz başarısı yabancı basında
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İlk uçuşun ardından Baykar ekibine hitap eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "AKINCI'dan 3 yıl sonra bugün Bayraktar KIZILELMA, 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzere ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. KIZILELMA, havacılıkta dünyanın geleceğini ve artık bizim takipçi değil tarihe yön vererek oyun kurucu olacağımızı ifade ediyor" dedi.
Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:30Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:42