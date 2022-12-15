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Kızılelma savaş tarihini değiştirecek! Türkiye inanılmaz başarısı yabancı basında

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İlk uçuşun ardından Baykar ekibine hitap eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "AKINCI'dan 3 yıl sonra bugün Bayraktar KIZILELMA, 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzere ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. KIZILELMA, havacılıkta dünyanın geleceğini ve artık bizim takipçi değil tarihe yön vererek oyun kurucu olacağımızı ifade ediyor" dedi.

Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:42
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Kızılelma savaş tarihini değiştirecek! Türkiye inanılmaz başarısı yabancı basında

Türkiye bir gururu daha yaşadı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk insansız savaş uçağı "Kızılema" gökyüzüyle buluştu. Müjdeyi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyalh medya hesabından "Daha fazla yerde tutamadık uçtu" mesajıyla duyurdu. Amerikan Forbes Dergisi, Türkiye'nin savaş uçaklarını ve insansız hava araçlarını yazdı. Haberde Kızılelma'dan, Hürjet'e kadar birçok İHA'ya övgüler yağdı.

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Kızılelma savaş tarihini değiştirecek! Türkiye inanılmaz başarısı yabancı basında

Tekirdağ, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde ilk uçuş öncesi gerekli testlerin tamamlanmasıyla birlikte 14.59'da havalanan Bayraktar KIZILELMA, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak iniş yaptı. Bayraktar KIZILELMA'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

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Kızılelma savaş tarihini değiştirecek! Türkiye inanılmaz başarısı yabancı basında

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada 1 aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık 1 yıl gibi rekor bir sürede ilk uçuş gerçekleştirildi.

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Kızılelma savaş tarihini değiştirecek! Türkiye inanılmaz başarısı yabancı basında

"20 YILLIK HAYALİMİZ"
Başarılı ilk uçuşun ardından ekibine hitap eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar şöyle konuştu:

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Kızılelma savaş tarihini değiştirecek! Türkiye inanılmaz başarısı yabancı basında

"Mücadeleye 20 sene önce başladığımız günden itibaren hayalimiz buydu. 2004'te Bayraktar MİNİ İHA ile çıktığımız yol Bayraktar KIZILELMA'ya kadar geldi. 2019'da aynı tarihlerde Bayraktar AKINCI'yı ilk kez uçurduk. AKINCI'dan 3 yıl sonra bugün Bayraktar KIZILELMA, havacılıkta akamete uğratılan serüvenimizi tamamlamak ve 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzere ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. KIZILELMA, havacılıkta dünyanın geleceğini ve artık bizim takipçi değil tarihe yön vererek oyun kurucu olacağımızı ifade ediyor."