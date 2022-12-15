Kızılelma savaş tarihini değiştirecek! Türkiye inanılmaz başarısı yabancı basında

"Mücadeleye 20 sene önce başladığımız günden itibaren hayalimiz buydu. 2004'te Bayraktar MİNİ İHA ile çıktığımız yol Bayraktar KIZILELMA'ya kadar geldi. 2019'da aynı tarihlerde Bayraktar AKINCI'yı ilk kez uçurduk. AKINCI'dan 3 yıl sonra bugün Bayraktar KIZILELMA, havacılıkta akamete uğratılan serüvenimizi tamamlamak ve 20 yıllık hayalimizi gerçekleştirmek üzere ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. KIZILELMA, havacılıkta dünyanın geleceğini ve artık bizim takipçi değil tarihe yön vererek oyun kurucu olacağımızı ifade ediyor."