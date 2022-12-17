İmamoğlu'nun hukuki süreci ne kadar sürecek? En az 3 seneyi bulacak! Savcı Sayan süreci A Haber'de yorumladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin A Haber ekranlarına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan önemli açıklamalarda bulundu. Sayan sürecin nasıl işleyeceğini anlatırken, "Bütün bunlar bir film senaryosu. Hepsi birer kumpas. Ve bu kumpas Kılıçdaroğlu'na yapılıyor." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'na verilen cezada gerekçeli karar açıklanana kadar istinaf başvuru süresinin korunması istemiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirmelerde bulundu.
"HUKUKA BASKI OLURSA ÜLKEDE YAŞAYAMAYIZ"
Gücü olan herkes hakim kararlarına karşı baskı oluşturursa biz bu ülkede yaşayamayız. Herkes tabii ki hakkını arayacak. 17 Aralık'ta yargının Cumhurbaşkanımıza neler yapmak istediklerini gördük. O zaman bu hukuktan bahsedenler neredeydi?
"EN AZ ÜÇ SENE SÜRECEKTİR"
Bugün daha birinci aşamada ortada bir şey yokken yaptıklarını gördük. Asli mahkemenin verdiği karar var. Daha bu istinafa gidecek. Orada 4-5 kişinin kararı var. Oradan temyize ve yargıtaya da gidecek. En az 3 yıl gidiş dönüşlerle birlikte belki de 6 yıl.
"KILIÇDAROĞLU'NA ALEVİLİK ÜZERİNDEN..."
Bir de Kılıçdaroğlu'nun aleviliği üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Önce bunu kendi adamlarına söylettiler. Akşener kendi partisine hükmedemiyor gitmiş CHP'ye hükmediyor.
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