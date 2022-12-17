Altın neden düşüşe geçti? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın fiyatı yükselir mi, düşer mi?

İlk etapta ABD borsaları sert kayıplar yaşadı. Elinde altın olanların karları yendi. Altının ons fiyatı bin 773 dolara kadar çekildi. Şu anda ise bin 790 seviyelerinde seyrediyor. Altın yılbaşına kadar bin 770 doları destek olarak görür. Yukarda ise bin 820 dolar ana destek olarak görünüyor. Bu iki bandı yılbaşına kadar tamamlayacağını düşünüyoruz.