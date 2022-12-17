Altın neden düşüşe geçti? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın fiyatı yükselir mi, düşer mi?
ABD’den gelen pozitif enflasyon verileri altını bin 100 lira bandına taşırken FED’in faiz artırımı ve FED Başkanı Powell’ın artırıma devam edilecek sinyali altın fiyatlarını baskıladı ve hızla yükselen altın geri düştü. Peki bundan sonra altının seyri ne olur? Altın neden düşüşe geçti? Altının gram fiyatı ne kadar? Altın fiyatı yükselir mi, düşer mi? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan döviz ve altın piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya değerlendirdi.
Bu hafta piyasalar hareketli geçti. Çünkü FED'in faiz kararı açıklandı. FED beklentiler doğrultusunda faizleri 50 baz puan artırdı. Ancak FED Başkanı Powell'ın faiz artırımı sinyali vermesi altında düşüşlere sebep oldu. Piyasalar Powell tarafından yapılan açıklamaları fiyatladı. ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen altın aynı sertlikte geri düştü.
Peki Altın piyasası haftayı nasıl kapattı? Uzmanlar altın yatırımcılarına ne tavsiye ediyor? Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın piyasası haftayı nasıl kapattı? Altın yeniden yükselişe geçer mi? Altın yükselir mi, düşer mi? Uzmanlar altın yatırımcılarına ne tavsiye ediyor? Altın neden düşüşe geçti? Adnan Kapukaya'nın öne çıkan sözleri:
"FED açıklamaları öncesi ons altının fiyatı bin 820 dolarlara kadar çıktı. Enflasyon verilenin iyi gelmesini piyasa iyi yorumladı ama FED Başkanı Powell'ın açıklamaları piyasaya sürpriz yaptı.
İlk etapta ABD borsaları sert kayıplar yaşadı. Elinde altın olanların karları yendi. Altının ons fiyatı bin 773 dolara kadar çekildi. Şu anda ise bin 790 seviyelerinde seyrediyor. Altın yılbaşına kadar bin 770 doları destek olarak görür. Yukarda ise bin 820 dolar ana destek olarak görünüyor. Bu iki bandı yılbaşına kadar tamamlayacağını düşünüyoruz.
Şu anda gram altın Kapılıçarşı'da bin 94'liradan işlem görüyor. Bununda sebebi 1 kilo altında 500 dolarlık bir işçilik var. Yurt dışından altın fazla gelmediği için altında bir talep var. Vatandaşların altına yönelik önemli bir talebi var.
Dolar 18,75 seviyelerinde destek bulmaya çalışıyor. Bu da altında etkili oluyor. Yıl sonunda altında bin 100 lira kapanışı görebiliriz. Altın borcu olanlar için bin 70 lirayı takip etmelerini ve almalarını tavsiye edebiliriz. Aralık ayının 24'ü ile Ocak ayının 10'una kadar bir tatil söz konusu olacak. Yabancılar tatilde açık pozisyonlarını kapatırlar.
Burada 15-20 puanlık bir risk söz konusu olabilir. Bu riski kimse göze almıyor. Tatil sönüşü ABD'deki şubat ayı enflasyon verileri düşük seyrederse altına bir destek gelecektir. Ama enflasyon verileri yüksek gelirse faiz artırımları sürecek. ABD'de faiz artırımı 5,25'e kadar götürür. Ancak piyasa bunu bugünden satın almaya başladı.
Altın olarak orta ya da uzun vadeye bakıyoruz. Genel trendde bir yükselme varsa aşağı taraflarda 30-40 puanlık düşmelere bakmıyoruz. Altında şu anda bin 70 ve 90 TL'ler alım için iyi zamanlar yaza doğru bin 300 ve bin 500 TL'leri göreceğiz. Altında sert bir yükseliş göreceğiz."
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