Son dakika | Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı: Zor tutuyoruz

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nin testleri tüm hızıyla devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

BAYRAKTAR'DAN "KIZILELMA" MESAJI: ZOR TUTUYORUZ!

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah…"