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Son dakika | Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı: Zor tutuyoruz

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Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Son dakika | Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran Kızılelma paylaşımı: Zor tutuyoruz

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nin testleri tüm hızıyla devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

BAYRAKTAR'DAN "KIZILELMA" MESAJI: ZOR TUTUYORUZ!
Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah…"

İLK UÇUŞ 2023'TE
Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

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