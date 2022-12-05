Hikaye gibi bir başlangıç! Mini hava aracından Kızılelma’ya uzanan yolculuk! Nereden nereye? cümlesinin Türkiye için tam da karşılığı...

SAHNEYE AKINCI ÇIKTI

Dünya Bayraktar'ı konuşmaya devam ederken, ona yeni bir arkadaş daha geldi. Bir başka sistemden öğrenilen geliştirmeler yeni platformlara eklendi.

Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 11 bin 594 metre yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı.

Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaparken Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine eklendi.