Hikaye gibi bir başlangıç! Mini hava aracından Kızılelma'ya uzanan yolculuk! Nereden nereye? cümlesinin Türkiye için tam da karşılığı...
Türkiye'nin yeni gurur kaynağı olan ve ülkemizin havadaki gücü olarak bilinen yerli İHA ve İHA'ları üreten Bayraktar ailesinin hikayesi uzun yıllara dayanıyor. Mini bir hava aracıyla başlayan serüven son olarak Kızılelma'ya kadar uzanırken Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar her geçen gün yeni hedefler koyuyor. İşte Türkiye'nin gurur kaynağı olan İHA ve SİHA yolculuğu...
Türkiye'de mini bir insansız hava aracı ile başlayan yolculuk, insansız savaş uçağına kadar giderken Özdemir Bayraktar ile oğulları Haluk ve Selçuk Bayraktar yerli ve milli savunma sanayinde isimlerini Türkiye tarihine yazdırdı.
ŞEHİT KANLARINI GÖSTERDİ
2000 yılının başlarında Şırnak'taki 6. İç Güvenlik Tugayına yapılan bir ziyarette, tugaydaki komutanlardan Yarbay Melih Gülova'nın Özdemir Bayraktar'a şehit kanlarını göstermesiyle yerli İHA ve SİHA'nın ilk adımları burada atıldı.
GABAR DAĞI'NIN ETEKLERİNDE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA
Tugayın bulunduğu Gabar Dağı'nın eteklerinde atölye kuruldu. Özdemir Bayraktar ile oğulları iki yıldan fazla boyunca bu atölyede çalıştı. Günler boyu süren çalışmalar sonrası prototipler hazırlandı ve sonrasında uçuruldu.
YARBAY GÜLOVA ŞEHİT EDİLDİ
Projenin başlatılmasına öncülük edenlerden, Yarbay Melih Gülova 2007'de Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit edildi.
"KOMUTANIN VASİYETİNİ TAMAMLADIK"
Özdemir Bayraktar, Şehit Yarbay Melih Gülova için 'Bu projeler bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık'' sözlerini kullandı.
TEKNİK MÜDÜR SELÇUK BAYRAKTAR
Eğitimini tamamlamasının ardından 2007 yılında Türkiye'ye dönen Selçuk Bayraktar BAYKAR'ın teknik müdürü oldu.
ENVANTERE DAHİL OLDU
Bayraktar mini İHA geliştirme ve üretim süreci çalışmaları su süreçte devam etti. Çalışmaların tamamlanmasıyla yerli sermaye ile üretilen ilk insansız hava sistemi Bayraktar mini İHA, yine aynı yıl Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yerini aldı.
Çalışmalar tüm çevreler tarafından takdir toplamaya başladı. Baykar TÜBİTAK 9. Teknoloji Ödülü'ne layık görüldü.
YURT DIŞINDA DA İLGİ OLDAĞI OLDU
İnsansız hava araçları alanında atılan adımlar ve projeler yurt dışından da ilgi görmeye başladı. Katar Türk Mini İHA'sı için talepte bulundu ve talep edilen Mini İHA'lar 2012 yılında teslim edildi.
İLK KEZ SİLAHLANDIRILDI
Bayraktar taktik blok olarak adlandırılan İHA'nın, 2014 yılında ilk uçuşu gerçekleştirildi. Aynı yıl TSK envanterine girdi. Bayraktar TB2'ler 2015 yılında da ilk defa silahlandırıldı.
TERÖRLE MÜCADELEDE ROL ALDI
Bayraktar SİHA'lar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ve Pençe harekatları başta olmak üzere terörle mücadele operasyonlarında aktif olarak görev aldı.
Türk SİHA'ları Karabağ'ın özgürleştirilmesinde kilit rol oynadı. Devamında Ukrayna da adına şarkılar yapıldı. Polonya 24 adet Bayraktar SİHA siparişi verirken ilk kez NATO üyesi bir ülke Bayraktar satın aldı.
SAHNEYE AKINCI ÇIKTI
Dünya Bayraktar'ı konuşmaya devam ederken, ona yeni bir arkadaş daha geldi. Bir başka sistemden öğrenilen geliştirmeler yeni platformlara eklendi.
Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Gökyüzünde 11 bin 594 metre yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı.
Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaparken Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine eklendi.
GÖZLER KIZILELMA'DA
Savunma sanayiinde yıllar süren dışa bağımlılığın ardından peş peşe gelen atılımlar hız kesmedi ve ortaya Kızılelma çıktı. Kızılelma uzay ve havacılık festivali TEKNOFEST'te en çok ilgi çeken araçlardan oldu.
İlk kez piste çıkan Kızılelma Türk ordusuna hizmet vereceği günleri beklemeye başladı.
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