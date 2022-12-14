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Kızılelma gökyüzü ile buluştu! Türkiye için büyük gurur! Selçuk Bayraktar paylaştı
Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti olan Kızılelma'nın uçuş görüntülerini paylaştı. Bayraktar sosyal medya hesebından yaptığı paylaşımda "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:40Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 16:50