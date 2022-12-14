Kızılelma gökyüzü ile buluştu! Türkiye için büyük gurur! Selçuk Bayraktar paylaştı

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Eski Hava Kuvvetleri Daire Başkanı Gürsek Tokmakoğlu konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Dengeleri değiştirecek bu konuda Türkiye'nin iddiasının en üst seviyeye çıkartacak bir görüntü. Önemli olan bu teknolojiyi artık Türkiye'nin yapabiliyor olması." ifadelerini kullandı.