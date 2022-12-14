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Haberler Galeri Kızılelma gökyüzü ile buluştu! Türkiye için büyük gurur! Selçuk Bayraktar paylaştı

Kızılelma gökyüzü ile buluştu! Türkiye için büyük gurur! Selçuk Bayraktar paylaştı

Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti olan Kızılelma'nın uçuş görüntülerini paylaştı. Bayraktar sosyal medya hesebından yaptığı paylaşımda "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:40 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 16:50
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Kızılelma gökyüzü ile buluştu! Türkiye için büyük gurur! Selçuk Bayraktar paylaştı

Son dakika haberi... Selçuk Bayraktar Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti olan Kızılelma'nın uçuş görüntülerini paylaştı. Bayraktar sosyal medya hesebından yaptığı paylaşımda "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerini kullandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kızılelma gökyüzü ile buluştu! Türkiye için büyük gurur! Selçuk Bayraktar paylaştı

DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Eski Hava Kuvvetleri Daire Başkanı Gürsek Tokmakoğlu konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Dengeleri değiştirecek bu konuda Türkiye'nin iddiasının en üst seviyeye çıkartacak bir görüntü. Önemli olan bu teknolojiyi artık Türkiye'nin yapabiliyor olması." ifadelerini kullandı.

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Kızılelma gökyüzü ile buluştu! Türkiye için büyük gurur! Selçuk Bayraktar paylaştı

Emekli hava pilot Erdoğan Karakuş: Kimin emeği geçtiyse tebrik ediyoruz. Hava muharebesi yapacak. Önleme görevini üstlenecek. İçinde füze olan modeli ses hızında uçacak. O füze sesin 4 katı konumunda olacak. Dolayısıyla hipersonik füze atacak. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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Kızılelma gökyüzü ile buluştu! Türkiye için büyük gurur! Selçuk Bayraktar paylaştı

Başkan Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında iki önemli mesaj verdi. İlki 'Kızılelma'. İkincisi de Atina'ya verdiği mesajlar.

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Kızılelma gökyüzü ile buluştu! Türkiye için büyük gurur! Selçuk Bayraktar paylaştı

ERDOĞAN'DAN 'KIZILELMA' MESAJI

aşkan Erdoğan "Kızılelma 1 ay içerisinde havalanırsa olay farklı yöne gitmiş olacak" dedi.