Son anketlere göre AK Parti yükselişte! Cumhur İttifakı aradaki farkı açıyor | İşte seçim anketi sonuçları...
Son yapılan anketlere göre, AK Parti'nin oyları son dönemde yükselişe geçti. İşte o anketlerin birinde "Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Başkan Erdoğan, yüzde 51,4'le ilk sırada yer aldı.
Seçim için takvimler 2023'ü gösterse de son dönemde araştırma şirketleri art arda yaptıkları çalışmaları yayınlamaya başladı.
Son yapılan anketlere göre, AK Parti'nin oyları son dönemde yükselişe geçti.
Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş da AK Parti ile muhalefet arasında farkın açıldığını vurguladı.
"ANKETLERDE AK PARTİ CHP'NİN 10 PUAN ÖNÜNDE"
Aktaş, "Bugün itibariyle baktığımız zaman bir önceki aya göre AK Parti'nin oylarında ciddi bir toparlanma var. Bunu da şöyle dillendiriyoruz. CHP ile AK Parti arasındaki oy farkı 10 puana çıktı şeklinde ifade edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
"OLUMLU ADIMLAR ATILDIĞINDA OYLARA YANSIYOR"
Aktaş, bu yükselişi son dönemde Türkiye'nin dış politikasındaki başarılarına ve ekonomide atılan yeni adımlara bağladı.
Aktaş, "Gerek uluslararası ilişkilerde gerekse Türkiye'de maaş gibi asgari ücret gibi konularda hükümet olumlu adımlar attığı zaman bunun direk yansıması oluyor. Bu da şu anlama geliyor AK Parti tabanı kati olarak böyle bir partiden ayrılma pozisyonuna gitmiyor kendini kararsıza aldığında iyi hamleler gördüğü zaman geriye dönebiliyor. Bu da aslında 2023 için AK Parti'ye önemli avantajlar sağlıyor" şeklinde konuştu.
En son yapılan bir ankette seçmene "Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu.
İlk sırayı yüzde 51,4 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan aldı.
"OYLARI RAKİBİNİN 2,5 KAT ÜZERİNDE"
Aktaş, "Bugün Cumhurbaşkanı kim olsun dediğiniz zaman Sayın Cumhurbaşkanımızla zikredilen ikinci kişi arasında neredeyse 2 - 2,5 kat fark ortaya çıkıyor. Bu da elbette ki rakibe göre her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızı daha avantajlı pozisyonda tutuyor." dedi
Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da AK Parti'nin ve Başkan Erdoğan'ın oylarının artışını uluslararası alandaki ataklarla ilişkilendiriyor.
Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da AK Parti'nin ve Başkan Erdoğan'ın oylarının artışını uluslararası alandaki ataklarla ilişkilendiriyor.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Dünyanın başka ülkelerinin yapamadığı bazı şeyleri yapan bir ülke bunu yapan bir lider görünümü özellikle son birkaç ay içerisinde AK Parti'nin oy oranlarında ciddi bir yükseliş getirdi.
Türkiye'nin varlığını iyice hissettiren son ataklarla birlikte Cumhurbaşkanımızın kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan oy oranlarında da ciddi yükselişler var.
Tabii ki bu arada üfürme diyebileceğimiz uydurma diyebileceğimiz bir takım kamuoyu araştırmaları var. Bunlar mesela CHP'yi açık ara önde gösterebiliyorlar. Ya da Millet İttifakı'nın adayı olma ihtimali olan kişilerle alakalı kazandılar kazanıyorlar gibi bir takım üfürmeler ortaya atıyorlar ama bunların gerçeği yansıtmadığını bunları yapanlar bile farkında.
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