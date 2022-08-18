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Son anketlere göre AK Parti yükselişte! Cumhur İttifakı aradaki farkı açıyor | İşte seçim anketi sonuçları...

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Giriş: 18.08.2022 13:22
Son yapılan anketlere göre, AK Parti'nin oyları son dönemde yükselişe geçti. İşte o anketlerin birinde "Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Başkan Erdoğan, yüzde 51,4'le ilk sırada yer aldı.
Son anketlere göre AK Parti yükselişte SON ANKETLERE GÖRE AK PARTİ YÜKSELİŞTE

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Son anketlere göre AK Parti yükselişte
Son anketlere göre AK Parti yükselişte
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