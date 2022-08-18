Son anketlere göre AK Parti yükselişte! Cumhur İttifakı aradaki farkı açıyor | İşte seçim anketi sonuçları...

Son yapılan anketlere göre, AK Parti'nin oyları son dönemde yükselişe geçti. İşte o anketlerin birinde "Bugün seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Başkan Erdoğan, yüzde 51,4'le ilk sırada yer aldı.

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