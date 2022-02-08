Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan'ın evden çalışmalarına devam ettiğini belirten İslamoğlu, "Bir yandan da Başkan Erdoğan'ın karantina sürecinde çalışmaları da devam ediyor. Dün önemli bir telefon görüşmesi yaptı. NATO Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya – Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin son bulması için de Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini belirtti." ifadelerini kullandı.