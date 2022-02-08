Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
Karantinada olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Kısıklı’daki konutunda sürdürüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
Koronavirüs karantinasında olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Kısıklı'daki konutunda sürdürüyor. Peki sağlık durumunda son gelişmeler neler? A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
"SAĞLIK DURUMUMUZ İYİ SEYREDİYOR"
İslamoğlu, "Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunda karantina sürecinde bugün 4'üncğ günü. Kısıklı'daki konutunda bu süreci geçiriyorlar. En son olarak sağlık durumlarıyla ilgili son bilgileri Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajda durumlarının iyi gittiğini belirterek 'varlığınızı bilmek bize güç veriyor, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum' mesajını paylaştı." dedi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Başkan Erdoğan'ın evden çalışmalarına devam ettiğini belirten İslamoğlu, "Bir yandan da Başkan Erdoğan'ın karantina sürecinde çalışmaları da devam ediyor. Dün önemli bir telefon görüşmesi yaptı. NATO Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya – Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin son bulması için de Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini belirtti." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları sözleri! 2022 sevgiliye en güzel romantik sözler mesajlar!
- TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesi! 8 Şubat TOKİ Konya Yozgat kura tercih sonuçları açıklandı mı?
- Nafaka yasası son durum: Nafaka düzenlemesi ile sistem değişiyor! Adalet Bakanlığı süresiz nafaka kalktı mı?
- İzmir'de son dakika deprem! 8 Şubat Salı İzmir depremi merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
- Hızır orucu ne zaman saat kaçta açılır? Hızır orucu nasıl tutulur?
- İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl? İstanbul hava nasıl olacak?
- Fenerbahçe Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Real Madrid maçı ne zaman?
- Benzine zam var mı? 8 Şubat mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL?
- YÖKDİL geç başvuru ücreti! 2022 YÖKDİL geç başvuru tarihi ne zaman?
- Shiba'da 1 cent beklentisi yeniden gündemde! Shiba coin yükselişi devam edecek mi? 8 Şubat Shiba ne kadar, kaç TL?
- Tinder Avcısı kimdir? Tinder Avcısı gerçek mi, hikayesi nedir?
- Cemde düşme tarihleri! İlk cemre ne zaman düşecek? Hangi cemre düşecek?