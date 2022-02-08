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Başkan Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Başkan Erdoğan’ın sağlık durumu nasıl?

Karantinada olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Kısıklı’daki konutunda sürdürüyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.


Koronavirüs karantinasında olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Kısıklı'daki konutunda sürdürüyor. Peki sağlık durumunda son gelişmeler neler? A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

"SAĞLIK DURUMUMUZ İYİ SEYREDİYOR"

İslamoğlu, "Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunda karantina sürecinde bugün 4'üncğ günü. Kısıklı'daki konutunda bu süreci geçiriyorlar. En son olarak sağlık durumlarıyla ilgili son bilgileri Emine Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı. Mesajda durumlarının iyi gittiğini belirterek 'varlığınızı bilmek bize güç veriyor, dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum' mesajını paylaştı." dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Başkan Erdoğan'ın evden çalışmalarına devam ettiğini belirten İslamoğlu, "Bir yandan da Başkan Erdoğan'ın karantina sürecinde çalışmaları da devam ediyor. Dün önemli bir telefon görüşmesi yaptı. NATO Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya – Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin son bulması için de Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini belirtti." ifadelerini kullandı.

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