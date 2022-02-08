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Down sendromlu gençlerden koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'a dua

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Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Down sendromlu gençlerden koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan’a dua

Down sendromlu bireylerin görev aldığı Tebessüm Kahvesi, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Sevecen ve sempatik tavırlarıyla yüzleri güldüren down sendromlu gençler, hep birlikte Erdoğan çifti için dua etti.

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