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Isparta’da “donarak öldü” algısı çöktü! Acılı aile iddialara tepki gösterdi: Hiçbir ihtiyacı yoktu

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.02.2022 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022
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Isparta’da “donarak öldü” algısı çöktü! Acılı aile iddialara tepki gösterdi: Hiçbir ihtiyacı yoktu

Isparta'da son 20 yılın en yoğun kar yağışı sırasında yaşanan elektrik arızaları sosyal medyada algı operasyonlarını da beraberinde getirdi. Yalvaç ilçesinde bir kişinin donarak öldüğü iddiasını ölen şahsın ailesi yalanladı. Aile maddi sıkıntılarının olmadığını belirterek Ramazan Nazlı'nın solunum yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini söyledi.

Isparta'ya iki günde bir ayda beklenen kar yağışı düştü. Yaşanan tipi ve fırtına nedeniyle kent merkezini besleyen yüksek gerilim hatları zarar gördü.

Elektrik kesintilerine karşı ekipler zor şartlarda arızaların tümünü giderdi. Ancak muhalefet partilerinin sosyal medyadaki trol ağı algı operasyonuna başladı.

Yalvaç ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ramazan Nazlı'nın donarak öldüğü iddia edildi. Ama gerçek öyle değildi. Nazlı'nın ailesi yaşadıkları acının siyasi malzeme yapılmasına sert tepki gösterdi.

Ramazan Nazlı kardeşinin A Haber mikrofonlarına söyledikleri:

Bakın odunu kömürü bu adam nasıl donarak ölür ya. Yok parası yoktu, yok bilmem ne. Ya bizden zengini var mı? Halimiz vaktimiz yerinde.

Ne donması ya… Benim abimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktu ya. Bizi çok üzdü.

Öte yandan Yalvaç Kaymakamlığı, CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Arı'nın Ramazan Nazlı ile ilgili, "Elektrik parasını ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğu" yönünde açıklama yaptığı kaydedildi.

Donarak öldü iddiası aileden tepki! DONARAK ÖLDÜ İDDİASI AİLEDEN TEPKİ!
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