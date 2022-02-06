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Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan, telefonla Kahramanmaraşlılara seslendi

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Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan, telefonla Kahramanmaraşlılara seslendi

Son dakika haberleri… Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefon vasıtasıyla Kahramanmaraşlı gençlere seslendi. ‘’Kahramanmara bizim canımız, ciğerimiz.’’ Diyen Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş’ın Türkiye genelinde oy patlamasını sandıklara yansıtabilecek potansiyele sahip olduğunu söyledi.

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