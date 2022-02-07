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Son dakika: Morolu yetim çocuklar Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan için dua etti

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika: Morolu yetim çocuklar Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan için dua etti

Son dakika haberine göre Filipinler'in Mindanao Adası'nda yaşayan Morolu yetim çocuklar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua etti.

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