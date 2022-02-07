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Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş A Haber'de anlattı! "Başkan Erdoğan'ın sağlık ekibi iyi bakıyor"

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş A Haber’de anlattı! Başkan Erdoğan’ın sağlık ekibi iyi bakıyor

Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş, Başkan Erdoğan ile eşine Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasını değerlendirdi. Omicron'un mevsimsel gripten farkının olmadığını belirten Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş, D Vitami'nin yüksek tutulması gerektiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan ile eşine Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. A Haber canlı yayınına bağlanan Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş, Başkan Erdoğan'ın sağlık ekibi tarafından iyi bakıldığını belirtti. Peki koronavirüse karşı neler tüketilmeli?

"PANDEMİ HİSTERİSİ OLUŞTURULDU"

Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş, Başkan Erdoğan ile eşine Emine Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasını değerlendirdi.

A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, Emine Erdoğan hanıma ve Sayın Savunma Bakanımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Dr. Aktaş yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu vurgulamak gerekir; testin pozitif çıkması hastalık manasına gelmez. Tam tersine pozitif çıkmaması da hasta olmadığı anlamına gelmez. Biz zaten bunu biliyorduk. Örneğin Hepatit B testinizin pozitif çıkması, taşımanız hasta olmanız anlamına gelmez. Viral testte virüsün bulunması ayrı bir şey, hasta olunması ayrı bir şey. Bunlar benim bulduğum şeyler değil tüm klasik tıp kitaplarında yazar. Bütün dünyada belli bir çevre pandemi değil de pandemi histerisi oluşturacak şekilde hareket etti ve bizleri daha önce hiç görmediğimiz uygulamalara maruz bıraktı. Dünya daha önce hiç bu kadar kapanmamıştı. Nitekim yeni yeni yayınlar çıkmaya başladı ve savunduklarımız ortaya çıktı. Örneğin ABD ile İsveç karşılaştırılmış. ABD'deki tüm tedbirlere rağmen ölüm oranı, İsveç'in kapatma uygulamamasına rağmen 18 kat fazlası." ifadelerine yer verdi.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN SAĞLIK EKİBİ İYİ BAKIYORDUR"

Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın çok yetkin ve işini bilen bir sağlık ekibi var. Onlar yapılması gereken her şeyi yapıyorlardır. Devletin başındaki devleti yöneten şahsın sağlığını korumak bütün sağlık görevlilerin görevi. Korunmak için de iyileşmek için de D Vitamini'ni yüksek tutmak gerekiyor. 100'ün üzerinde olmasında fayda var. Olabildiğinde sıvı alacaksınız. Anneler-babalar-dedelerin yaptığı gibi bol bol terleyip, paça çorbası içiyordu, kemik suyu içiyordu ve turşu yiyip istirahat ediyordu. Yine aynısı yapılmalı. Çünkü bugün Omicron denilen koronavirüs aslında mevsimle gripten hiçbir farkı olmayan bir koronavirüstür. Bu tarihden beri vardı." şeklinde konuştu.

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