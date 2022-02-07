Fitoterapist Dr. Ümit Aktaş A Haber'de anlattı! "Başkan Erdoğan'ın sağlık ekibi iyi bakıyor"

Dr. Aktaş yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu vurgulamak gerekir; testin pozitif çıkması hastalık manasına gelmez. Tam tersine pozitif çıkmaması da hasta olmadığı anlamına gelmez. Biz zaten bunu biliyorduk. Örneğin Hepatit B testinizin pozitif çıkması, taşımanız hasta olmanız anlamına gelmez. Viral testte virüsün bulunması ayrı bir şey, hasta olunması ayrı bir şey. Bunlar benim bulduğum şeyler değil tüm klasik tıp kitaplarında yazar. Bütün dünyada belli bir çevre pandemi değil de pandemi histerisi oluşturacak şekilde hareket etti ve bizleri daha önce hiç görmediğimiz uygulamalara maruz bıraktı. Dünya daha önce hiç bu kadar kapanmamıştı. Nitekim yeni yeni yayınlar çıkmaya başladı ve savunduklarımız ortaya çıktı. Örneğin ABD ile İsveç karşılaştırılmış. ABD'deki tüm tedbirlere rağmen ölüm oranı, İsveç'in kapatma uygulamamasına rağmen 18 kat fazlası." ifadelerine yer verdi.