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Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den Başkan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

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Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’den Başkan Erdoğan’a ’geçmiş olsun’ telefonu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 'geçmiş olsun' mesajı yağdı. Son olarak İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Başkan Erdoğan'ı arayarak geçmiş olsun mesajını iletti.

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