TÜGVA’dan Başkan Erdoğan için geçmiş olsun videosu

TÜGVA, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan'a ''geçmiş olsun'' dileklerini aktarmak adına video yayınladı. TÜGVA'nın Twitter adresinden yapılan paylaşıma, ''#BizReiseGönülVerdik, sen ömür ver Ya Rabbi! Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanımız. Dualarımız sizinle.'' ifadeleri kullanıldı.