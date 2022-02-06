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TÜGVA'dan Başkan Erdoğan için geçmiş olsun videosu

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Giriş: 06.02.2022 20:40
TÜGVA, Kovid-19 testi pozitif çıkan Başkan Erdoğan'a ''geçmiş olsun'' dileklerini aktarmak adına video yayınladı. TÜGVA'nın Twitter adresinden yapılan paylaşıma, ''#BizReiseGönülVerdik, sen ömür ver Ya Rabbi! Geçmiş olsun Sayın Cumhurbaşkanımız. Dualarımız sizinle.'' ifadeleri kullanıldı.
TÜGVA’dan Başkan Erdoğan için geçmiş olsun videosu
TÜGVA'dan Başkan Erdoğan için geçmiş olsun videosu
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