HDP kirli yüzünü bir kez daha gösterdi! İkinci Kobani provokasyonu mu?

Hükümet, uluslararası piyasalardaki yükselişi halka tam yansıtmamak için önlemler aldı. Sadece 2021 yılında elektrik faturalarında yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75 oranında devlet sübvansiyon sağlandı. Böylece enerji fiyatlarındaki yükselişin halkın bütçesine yansıması da sınırlı oldu. Sadece 2021 yılındaki sübvansiyon tutarının 100 milyar lirayı bulduğu açıklandı.

Tüm bu yapılanları görmezden gelen HDP, bu zorlu süreçte bir kez daha kirli yüzünü gösterdi. Son günlerde Doğu'da bazı ilçelerde elektrik ve doğalgaz faturaları bahanesiyle yapılan eylemlerin HDP tarafından organize edildiği ortaya çıktı.