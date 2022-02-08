HDP kirli yüzünü bir kez daha gösterdi! İkinci Kobani provokasyonu mu?
Kandil işaret etti, HDP bildiri yayımladı. Kobani olayları gibi sokaklar karıştırılmak mı isteniyor? Perde arkası ne? Öte yandan 367 krizinin aktörleri yine devrede. Başkan Erdoğan'ın 2023 öncesi adaylığını kimler engellemek istiyor? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
HDP'nin elektrik ve doğalgaz faturalarını bahane ederek sokak çağırısı yaptığı ortaya çıktı.
Hükümet, uluslararası piyasalardaki yükselişi halka tam yansıtmamak için önlemler aldı. Sadece 2021 yılında elektrik faturalarında yüzde 50, doğalgazda ise yüzde 75 oranında devlet sübvansiyon sağlandı. Böylece enerji fiyatlarındaki yükselişin halkın bütçesine yansıması da sınırlı oldu. Sadece 2021 yılındaki sübvansiyon tutarının 100 milyar lirayı bulduğu açıklandı.
Tüm bu yapılanları görmezden gelen HDP, bu zorlu süreçte bir kez daha kirli yüzünü gösterdi. Son günlerde Doğu'da bazı ilçelerde elektrik ve doğalgaz faturaları bahanesiyle yapılan eylemlerin HDP tarafından organize edildiği ortaya çıktı.
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve merkezi örgütlenme komisyonu eş sözcüsü Mahfuz Güleryüz imzasıya teşkilatlara gönderilen notta sokak çağrısı yapılarak teşkilatlardan eylemlere geniş katılım gösterilmesi istendi.
Teşkilatlara gönderilen notta eylemlerde parti amblemi kullanımaması da istendi.
HDP 2014 yılında da sokak çağrısı yapmış, 6-8 Ekim'de terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit olmuş 37 kişi hayatını kaybetmişti. Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş da o dönem yaptığı yaptığı sokak çağrısı nedeniyle halen tutuklu olarak yargılanıyor.
Kobani olayları gibi sokaklar karıştırılmak mı isteniyor? Perde arkası ne? Öte yandan 367 krizinin aktörleri yine devrede. Başkan Erdoğan'ın 2023 öncesi adaylığını kimler engellemek istiyor? ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı: MİT TIR'ları krizinin, FETÖ'nün darbe girişiminin 10. yılı da oldu. Onunla başlayıp devam eden olaylar sürecine baktığımızda benzer şeyleri yaşadık. Gezi olaylarından tutun da 17-25, Hendek krizi vs. Bunların hepsi terör örgütlerinin FETÖ'nün PKK'nın birlikte yürüttüğü ortaya çıktığı olaylar dizisiydi bunlar. Bugün de benzer sürecin yaşandığını görüyoruz.
"DÜN TUTMADI BUGÜN DE TUTMAYACAK"
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine giderken hem kamuoyunda bir huzursuzluk yaratmak olayları sokağa taşımak ve buradan çıkacak çatışma alanıyla beraber siyasetin olumsuz etkilenmesi. Dün tutmadı bu tür girişimler bugün de tutmayacak.
"BİR APARAT OLDU"
Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Bir Türkiye partisi olmadı hiçbir zaman. Her zaman Kandil mesajları üzerinden ülkenin huzur ve barışını baltalamaya çalışan bir aparat oldu.
Bu konuda ben herkesi çok dikkatli olmaya duyarlı olmaya Kobani'de yaşadıklarımız Yasin Börü'nün halen acısı hepimizin kalbinde. Bütün bunlara çok dikkat etmek lazım.
367 KRİZİNİN AKTÖRLERİ YİNE DEVREDE
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş: Türkiye'de son 20 yılda hukuku zorlayarak sonuç alma dönemi geçti ya da siyaseti zorlayarak sonuç alma dönemi geçti.
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