Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başkan Erdoğan'a Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm için desteği ve kişisel çabalarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi. Stoltenperg , "Ukrayna'ya verdiği güçlü pratik desteği memnuniyetle karşıladım. NATO diyaloğa hazır." sözlerine yer verdi.
Dünyanın gündeminde, Rusya ile Ukrayna arasında her geçen gün artan savaş gerilimi var. İki ülke arasında her geçen gün alevlenen krizde henüz çözüme ulaşılamazken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Ukrayna'ya oldukça önemli bir ziyarette bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Soteltenberg, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
"MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"
Stoltenperg paylaşımında "Rusya ve Ukrayna meselesine siyasi bir çözüm bulmak için aktif desteği ve kişisel katılımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Ukrayna'ya verdiği güçlü pratik desteği memnuniyetle karşıladım. NATO diyaloğa hazır" sözlerine yer verdi.
UKRAYNA ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin tırmanması nedeniyle iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.
"ÜZERİME DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIM"
Başkan Erdoğan ziyaret sonrasında "Ziyaretimiz münasebetiyle Ukrayna'nın egemenliğine, siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha vurguladık. Maalesef Ukrayna ile Rusya ilişkilerinde gerilim gittikçe artıyor. Tansiyonun düşürülmesi için gereken katkıyı vermeye hazır olduğumuzu Sayın Zelenski'ye özellikle belirttik. Kendileri de 'Bu tür bir adımda, üzerime ne düşünüyorsa, bunu yapmaya hazırım. Bana telefon açtığınız anda hemen ertesi gün, iki gün sonra, ne derseniz, nereye diyorsanız ben oraya çıkar gelirim' dedi. Bu konuda liderler seviyesinde bir zirveye veya teknik düzeyde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik" ifadelerine yer vermişti.
DÜNYA BASINININ GÖZÜ BU ZİYARETTE
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bu krizde üstlendiği arabuluculuk rolü çerçevesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette, mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerginliğin tırmandığı bir dönemde ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan'ın bu teması ise, dünya basını tarafından yakından takip edildi.
Türkiye'nin arabuluculuk rolü, dış basında manşetleri süslerken, Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar da büyük yankı uyandırdı.
"TÜRKİYE TÜM DENGELERİ GÖZETİYOR"
ABD'li The Wall Street Journal, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini manşete taşıdı. WSJ, haberinde, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin gelecek vadeden bir güç olduğunu vurgulamak amacıyla Ukrayna ve Rusya arasında arabuluculuk yaptığını ifade etti.
ABD'li gazete, başkent Kiev'e ziyarette bulunan Başkan Erdoğan'ın, krize bir çözüm getirmede başarılı adımlar atabileceğine ilişkin girişimlerine de yer verdi.
İngiliz The Guardian, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti haberini manşetten verenlerden oldu. The Guardian, Başkan Erdoğan'ın Rusya ile ilişkilerini sürdürdüğünü ve Ukrayna'yı desteklemek için hassas bir dengeyi gözeterek krize yaklaştığını vurguladı.
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes, Zelenskiy ile Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Kiev'de imzalanan anlaşmanın, iş birliği için yeni ufuklar açacağını ifade etti.
"NATO'DAKİ AĞIRLIKLARI ARTABİLİR"
Fransız basını da, ikili görüşmenin detaylarını yakından takip etti. France 24, Başkan Erdoğan'ın arabuluculuk girişimlerinin başarıya ulaşması durumunda Türkiye'nin NATO'da ağırlığının artacağına dikkat çekti.
Le Parisien gazetesi ise, Başkan Erdoğan'ın Kiev'de arabuluculuk rolünü üstlendiğini duyuran yayın organlarından oldu.
Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung, haberinde "Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında bir askeri çatışmayı önlemek istiyor." ifadelerini kullanırken Der Tagesspiegel gazetesi de "Türkiye, iki ülke arasındaki krizi sona erdirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır." cümleleriyle ziyaretin umut vadettiğini vurguladı.
"ERDOĞAN BARIŞÇIL BİR YOL İZLİYOR"
Katar merkezli El Cezire, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümünde yardıma hazır olduğuna dikkat çekti. Haberde, Başkan Erdoğan'ın diplomatik girişimlerinin, Zelenskiy ile yaptığı görüşmede yapıcı ve barışçıl sonuçları getirmesi beklendiğinin altı çizildi.
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