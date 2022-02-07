Son dakika: Rusya-Ukrayna krizi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Başkan Erdoğan’a teşekkür

Dünyanın gündeminde, Rusya ile Ukrayna arasında her geçen gün artan savaş gerilimi var. İki ülke arasında her geçen gün alevlenen krizde henüz çözüme ulaşılamazken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Ukrayna'ya oldukça önemli bir ziyarette bulundu. NATO Genel Sekreteri Jens Soteltenberg, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

"MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Stoltenperg paylaşımında "Rusya ve Ukrayna meselesine siyasi bir çözüm bulmak için aktif desteği ve kişisel katılımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Ukrayna'ya verdiği güçlü pratik desteği memnuniyetle karşıladım. NATO diyaloğa hazır" sözlerine yer verdi.