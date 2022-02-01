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CHP'de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi mi? İki grup birbirlerine fotoğraflarla operasyon mu çekiyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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CHP’de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi mi? İki grup birbirlerine fotoğraflarla operasyon mu çekiyor?

Karla mücadele sırasında Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda fotoğrafının çıkmasının ardından mutfaktan fakir edebiyatı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geceliği 100 bin TL olan boğaz manzaralı süit odadan algı çalışması yaptığı ifşa oldu. Peki muhalefette ne oluyor? 100 bin TL'lik oda ve balıkçıdaki fotoğraf krizin bir parçası mı? Lüks otel harcamasını CHP mi ödedi? CHP’de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in açıklamaları:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun lüks otel odasından servis edilen fotoğrafı çok normal değil. İçeride de bunun kasıtlı olarak yapıldığına dair bir düşünce var. Kılıçdaroğlu dar açıdan bir video yayını yapıyor ama fotoğrafta otelin ihtişamını gösteren bir durum var.

Bu fotoğraf hiç anlamı olmayan şekilde İstanbul Gençlik Kolları tarafından paylaşılıyor. Gençlik Kolları Başkanı daha önce Beylikdüzü İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan isimmiş. İşte tüm bunlar bir soru işaretini ortaya çıkarıyor. İçeride Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ekipleri arasında bir mücadele olduğu zaten bilinen bir durumdu.

Ekrem İmamoğlu'nun il ziyaretleri parti yönetiminde rahatsızlık yaratıyordu ve yapılmaması yönünde bir söylemin olduğunu biliyoruz. Bu durumdan sonra iki ili daha ziyaret etti. Bunlardan biri de Kırıkkale'ye oldu. Parti yönetimi tartışmaların büyümesinin ardından adaylık durumunu ortadan kaldırmak için Ekrem İmamoğlu'na 3 tane formül önerildi.

1 Aday değilim: Şartlar değişebileceği için bunu kesin şekilde söylemek istemedi. 2. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi var: Onun ismi varken benim ismim konuşulmasın ve onun ismi konuşulsun durumu. 3. Bir dönem daha başkanlık istemi: Bu söylerse tartışma biter.

Ancak Ekrem İmamoğlu 3 şekilde de bir kullanıma gitmedi. Sürekli olarak "şartlar değişebilir ve en doğru isme onlar karar verir" gibi söylemleri oldu. Burada bir çekişme karşımıza çıkıyor. Bugün fotoğraflar üzerinden bir savaş görüyoruz."

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı'nın sözleri:

"Özellikle mutfaktan yapılan geçim sıkıntısı üst mesajıyla mütevazi bir yerden yapılan yayınların çok da samimi olmadığı çok da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

2022 yılında 5 tane partiye 645 milyon yardım yapıldı. Bu kadar sıkıntı varken bu kadar ekonomik bir darboğaz varken partilerin kasasına giren bu paraları almaması gerektiğini ifade ettik.

Vatandaşın sıkıntılarını istismar edenler için 100 bin TL'lik otel odaları ve balıkçılarda 50 bin lira civarında hesaplardan bahsediliyor. Adeta holding haline gelmişler, kasalarında milyon dolarları olanlar, vatandaşımızı istismar etmeye çalışıyor."

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