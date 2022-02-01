CHP’de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi mi? İki grup birbirlerine fotoğraflarla operasyon mu çekiyor?

Bu fotoğraf hiç anlamı olmayan şekilde İstanbul Gençlik Kolları tarafından paylaşılıyor. Gençlik Kolları Başkanı daha önce Beylikdüzü İlçe Gençlik Kolları Başkanı olan isimmiş. İşte tüm bunlar bir soru işaretini ortaya çıkarıyor. İçeride Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ekipleri arasında bir mücadele olduğu zaten bilinen bir durumdu.