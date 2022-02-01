CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük operasyon! Vatandaştan "fakir edebiyatı"na tepki
CHP'deki kriz her geçen gün büyüyor. Partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış skandalları peş peşe getirdi. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL'lik otel odasından yaptığı algı operasyonu vatandaş tarafından tepki gördü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme bomba gibi düşen skandalına ilişkin tepkiler her geçen dakika artarken CHP'li çevre sosyal medya kullanıcıları da konuyla ilgili tepkilerini dile getirmeye başladı.
CHP'DE TEPKİ SESLERİ YÜKSELİYOR: BU MOBESEDEN Mİ ALINDI?
Çok sayıda CHP'li ise Kılıçdaroğlu'nun oluşturmaya çalıştığı mütevazılık algısını bozan paylaşımı yapan CHP Gençlik Kolları'na tepki gösterdi. "Bu nasıl gençlik kolları? Bu fotoğrafı yayınlamaktaki amaç nedir? Akıl tutulması mı?", "CHP İstanbul teşkilatı Kılıçdaroğlu'na bu fotoğrafla kumpas mı kurdu?", "Bu resmi CHP Gençlik Kolları MOBESE'den mi almış", "Boğaz manzaralı odadan 'Saray' eleştirisi..." şeklinde paylaşımlar yapıldı.
LÜKS BALIKÇIDA YAKALANAN İMAMOĞLU'NUN EKİBİ Mİ SERVİS ETTİ?
Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının kasıtlı olarak servis edildiği öne sürülürken, bu durum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibince servis edildiği iddialarını akıllara getirdi. Bu gelişmeler, Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında kılıçların çekildiği şeklinde yorumlandı.
İŞTE O TEPKİLER; "KENDİNİ ELE VERDİ"
İşte vatandaşlardan gelen yorumlardan bazılar;
Mehmet Ardıç: Kılıçdaroğlu kendini ele verdi. 100 bin liralık dairede fakir edebiyatı.
Zeki Bahçe: Gördünüz mü açlık edebiyatı yapan bay Kemal'i? Sen geceliği 100 bin lira olan Boğaz manzaralı kral dairesinde kal, Ekrem bir yemeğe 48 bin lira versin, bunları ifşa edenlere de troll diye saldırın öyle mi?
Bekir Tiryaki: İmamoğlu, balıkçı görüntülerini servis eden Genel Başkanı'nın, geceliği 100 bin liralık kral dairesinden fakirlik edebiyatı yaptığı görüntüleri servis ederek durumu eşitledi.
Mustafa Kemal Çiçek: Yetim hakkını ağzından düşürmeyenler de bu ihtişamın kaynağını açıklamakla mükelleftir.
"İMAJ SİYASETİ ÇÖKMEYE BAŞLADI"
Siyasilerden gelen tepkiler şöyle:
Salih Cora: Mutfakta başlattığınız tevazu algısı, Boğaz'ın civarında lüks otel köşelerine çarpa çarpa bir çırpıda tükendi. Samimiyet olmayınca olmuyor. Öyle otelin camına toslarsın.
Yaşar Kırkpınar: Boğaz manzaralı odada "mutfak edebiyatı" yaparken...
Halil Etyemez: İmaj odaklı siyaset çökmeye mahkûmdur.
Zülfü Demirbağ: Kılıçdaroğlu'ndan mutfakta "Yalancı Dolma" dersleri...
NELER OLMUŞTU?
Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Son günlerde pahalı hobileri, lezzet tutkuları ve kaldıkları otellerle gündeme gelen CHP'li isimler olmak üzere yoğun tepkiyle karşılanıyor. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar altındayken İngiliz büyükelçi ile 48 bin TL'lik yemek yediği ortaya çıktı. Hemen ardından İmamoğlu'nun açıklaması yapması beklenen sözcüsü Murat Ongun'un o sıralarda 420 bin TL'lik tatilde olduğu ve son olarak da Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL'lik otelde kaldığı tespit edildi.
EVDE OLUŞTURDUĞU ALGIYI OTELDE KENDİSİ ÇÜRÜTTÜ
Sık sık dağınık ev görüntüleri ile yaptığı paylaşımlarında genellikle mütevazi bir ortamda yaşadığı ve halkın içinden olduğu mesajı vermeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki algı operasyonu çöktü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik algısı yine kendisinin yayınladığı bir video ile yerle bir oldu.
BİR GECELİĞİ 100 BİN TL'LİK OTEL
Fotoğraftaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edilen Kılıçdaroğlu'nun otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıktı.
İMAMOĞLU VE SÖZCÜSÜ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ
İBB Başkanı olduktan sonra 'israf düzenine son vereceğim' diyen Ekrem İmamoğlu da tıpkı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi lüks harcamaları ile sık sık gündeme geliyor. İmamoğlu balıkçıda 48 bin lira hesap ödeyerek tepki çekmişti.
Bu durum Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiğini gözler önüne serdi.
Konuşmalarında sık sık olarak 'israf' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, geceliği 100 bin liralık otelde kalarak tepkileri de üzerine çekti. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri ile yaptıkları arasında büyük farklılıklar olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
MURAT ONGUN DA PAHALI TATİLİYLE GÜNDEMDE
Öte yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise 420 bin liraya tatil yapması CHP içindeki israf düzenini açık bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun otel paylaşımının ise CHP Gençlik Kollarının hesabından yapılması ise gözlerden kaçmadı.
Sosyal medyada dün de çok sayıda tepki tweeti gelmişti.
Kılıçdaroğlu ve diğer CHP'li yöneticilerin pahalı hobi, yemek, tatil ve konaklama giderleri bütün algının çöktüğünü bir kez daha göstermiş oldu.
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