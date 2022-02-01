CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük operasyon! Vatandaştan "fakir edebiyatı"na tepki

İŞTE O TEPKİLER; "KENDİNİ ELE VERDİ"

İşte vatandaşlardan gelen yorumlardan bazılar;

Mehmet Ardıç: Kılıçdaroğlu kendini ele verdi. 100 bin liralık dairede fakir edebiyatı.

Zeki Bahçe: Gördünüz mü açlık edebiyatı yapan bay Kemal'i? Sen geceliği 100 bin lira olan Boğaz manzaralı kral dairesinde kal, Ekrem bir yemeğe 48 bin lira versin, bunları ifşa edenlere de troll diye saldırın öyle mi?