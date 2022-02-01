Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar! Ekrem İmamoğlu'na tepki ve istifa çağrısı
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. 24 Ocak'ta kar İstanbul'da kar esareti yaşanmasına tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, "Balığa tuz dökmüştür de yollara tuz dökecek yönetim becerisini gösterememiştir. İstanbul’da balık baştan tuz da hepten kokmuştur." şeklinde konuştu. Başarısızlıklar dolu bir yönetim geçiren İmamoğlu'nu istifaya çağıran Bahçeli, "İstanbul'un önünü açmalı" dedi. Başkan Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaretler savuran Sedef Kabaş'ı tepki gösteren Bahçeli, "Bu bir suçtur" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı zaruridir. Beklentimiz Ukrayna ve Rusya'nın arasında barış ve sükunet olmasıdır. Bu ülkenin en ciddi talihsizliği güç blokları arasında sıkışıp kalmasıdır. Ukrayna'nın işgal edilip edilmeyeceği, Rusya ve ABD'nin görüşmelerine bağlanmıştır. NATO Genel Sekreteri, NATO'nun olası işgal durumunda, NATO'nun Ukrayna'ya işgal gücü gönderilmeyeceğini belirtmiştir. ABD yönetimi Kafkas'lardaki gerilimi tırmandıran bir politika izlemektedir. MHP olarak bu sürecin arkasında duruyor, Rusya ve Ukrayna arasındaki sıkıntının çözülmesini arzu ediyoruz.
İSTANBUL'DA ALINMAYAN ÖNLEMLERE SERT ÇIKTI
Bilinmelidir ki tarihin şaşmaz geleneği, coğrafyanın şüphesiz gerçeği budur. Geçen hafta soğuk ve karlı hava hayatın akışını olumsuz etkilemiştir. Azalan barajlarımız, beyaz örtüyle birlikte önümüzdeki bahar aylarında hepimizin yüzünü güldürecektir. Meteoroloji uzmanları günlerce İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamında kar yağışı olacağını duyurmuşlardı.
Sorun karın yağması değil, alınmayan önlemler ve ihmaller zinciridir. Mühim olan tedbirleri kar yağmadan almaktır. Randevusunu saat gibi hatırında tutan İBB Başkanı, meteorolojinin uyarılarının bir türlü hatırlayamamıştır. 'Kar aniden bastırmış' diyecek kadar savrulmuştur. İstanbul Balık baştan, tuz da hepten kokmuştur. Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir.
İstanbul, İstanbul olalı böylesi bir zulüm görmemiştir. Liyakatsız, liyakat bir siyaset tellallığının elinde İstanbul sersefil hale düşmüştür. Trafik tıkanmış, hayat durmuş, Belediye Başkanı balıkçıya gidiyor. Bunu yaparken de hiç vicdanı sızlamıyor. Perdesi yırtılmış, pusulası bozulmuştur. Normal şartlarda İstanbul gibi bir kentin belediye başkanının herkesle görüşmesi normaldir. Normal olmayan husus kışın tam ortasında görüşmeye ne maksatla ihtiyaç duyulduğudur. Görüşmeden Dışişleri Bakanlığı bilgilendirildi mi? Balık masasındaki konuşmalar tutanak altına alınmış mıdır?
İMAMOĞLU'NA İSTİFA ÇAĞRISI
Bu şahıs Türkiye muhalifleriyle can ciğer kuzu sarması haline gelmişti. Belediye başkanı balıkçıda yerken, sözcüsü de İsviçre'de karla mücadele etmiştir. Yoğun kar yağışı altında kayak yapmak, tatil yapmaktan oldukça hırpalanmıştır. İşte CHP'nin özeti, başı sonu bundan ibarettir. Kar yağışını konuşmazlar, balıkçıyı konuşmazlar, yüzsüzce MOBESE'yi dillerine dolarlar. Balıkçı lokantasında ne aradığınızı, hangi gizli emellerin peşinden koştuğunuzu açıklayın. Mahçubiyet duyacağınız gizli ilişkileriniz yoksa çıkın meydana milletin kafasındaki soru işaretlerini giderin. Açığı olanların MOBESE'den şikayet etmeleri normal. CHP zihniyetinin algı oyunları asla tutmayacak, kimse de bunlara itimat etmeyecektir. Bizim dileğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı'nın görevinden affını istemesi ve İstanbul'un önünü bir an evvel açmasıdır.
Demokrasi işin özünde insana dayanan bir rejimdir. Demokratik sürecin kilit taşı insandır. Herkes ne düşünürse düşünsün, bir insanın başka türlü düşünmeye hakkı olacaktır. Demokrasiyi yalnızca çoğunluğun yönetimi olarak görmek makul sayılamayacaktır.
SEDEF KABAŞ'A SERT TEPKİ
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek, büyükbaş hayvan benzetmesi yapmak ifade ve düşünce hürriyeti sayılamaz. Bu tip kötü söz terbiyesizliktir, edepsizliktir nitekim suçtur.
Bu bir suçtur. Hz. Adem ile Havva'ya haraket etmek, bir şarkı sözü olamaz. Hakaret eden küfreden faşizan arzularını ilk fırsatta açık eden kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmalıdır.
Bir televizyon kanalında, Cumhurbaşkanı'na hakaret edene sessiz kalanların Trabzon'da bir çocuğun heyecanla söylediklerini dillerinden düşürmemeleri iki yüzlülüğün göstergesidir. Terörizmin değirmenine su taşımanın neresi haktır, neresi hukuktur. Terörist Demirtaş'a methiyeler düzmek ihanettir
TERÖRİST DEMİRTAŞA ÖVGÜLER DÜZMEK İHANETTİR
Terörizmin değirmenine su taşımanın neresi haktır, neresi hukuktur. Terörist Demirtaş'a methiyeler düzmek ihanettir. Terörle mücadele sürecinde demokrasinin hiçe sayıldığını iddia etmek terör ağzıdır. Demokrasiyi korumak için terörle mücadele ediliyor ey Kılıçdaroğlu bundan haberin var mı? Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer diyen Kılıçdaroğlu, senin yolun nereye gidiyor? Kılıçdaroğlu trolleşmiş bir figür olarak aykırı davranmaktadır. Eğer ille de demokrasiye ulaşacak bir yol aranıyorsa, başkent Ankara'nın yolları her bir vatandaşımıza açıktır.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapıyorlarmış. Ancak oturacakları masanın düzenine karar verememişler. Bu zillet ittifakının Türkiye'ye katacağı hiçbir şey yoktur. Kılıçdaroğlu geçen hafta katıldığı bir televizyon kanalında bu milleti barıştıracağız demiştir. Kılıçdaroğlu bu millet ne zaman birbirine küsmüştür? Türkiye'yi yaylım ateşine tutmana, nifak saçmana müsaade etmeyeceğiz.
Türkiye Cumhuriyeti birleştirici millet temeli üzerinde birleşmiştir. Kılıçdaroğlu'nun siyaseti bölünmeye yöneliktir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Erken emeklilik için başvuru yapmak yeterli! Bu şartları taşıyanlar dikkat! Erken emekli nasıl olunur? İşte 7 formül
- Ara transfer ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitecek?
- UESAŞ 1 Şubat elektrik kesintisi: Bursa'da elektrikler ne zaman gelecek? Gemlik, Yıldırım, Orhangazi, Osmangazi, Mudanya...
- Sabire Aydemir kimdir? Sabire Aydemir neden doodle oldu?
- Üç Aylar orucu ne zaman hangi gün? Üç Aylar orucu var mı, kaç gün tutuluyor?
- AGİ kalktı mı? 2022 AGİ asgari ücretin içinde mi? AGİ var mı, yok mu? Asgari ücrette vergi detayları belli oldu
- Asgari ücret hesaplama 2022: Brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL? AGİ asgari ücrete dahil mi?
- Yılbaşı ne zaman, hangi gün? 2023 yılbaşı tatili kaç gün olacak?
- PTT 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman 2022? PTT gişe, büro memuru ve dağıtıcı alımı başvuruları başladı mı?
- 2022 Asgari ücret ne zaman yatacak? Asgari ücret 2022 hangi gün hesaplara yatacak?
- Sabire Aydemir Doodle oldu! Sabire Aydemir kimdir, neden doodle oldu? Sabire Aydemir biyografisi...
- Diyanet mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 imamlık mülakat sonuçları açıklandı mı?