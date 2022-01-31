Lüks tutkusu CHP yönetiminin sonunu getirdi! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı

Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Son günlerde pahalı hobileri, lezzet tutkuları ve kaldıkları otellerle gündeme gelen CHP'li isimler olmak üzere yoğun tepkiyle karşılanıyor. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar altındayken İngiliz büyükelçi ile 48 bin TL'lik yemek yediği ortaya çıktı. Hemen ardından İmamoğlu'nun açıklaması yapması beklenen sözcüsü Murat Ongun'un o sıralarda 420 bin TL'lik tatilde olduğu ve son olarak da Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL'lik otelde kaldığı tespit edildi.