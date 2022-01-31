Lüks tutkusu CHP yönetiminin sonunu getirdi! Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı
CHP'li yöneticiler lüks tutkularından dolayı vatandaşı yalnız bırakmaktan çekinmiyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kayak skandalının ardından İstanbul'u esir alan kar yağışında da balık yemeye gitti. İBB sözcüsü Murat Ongun'un 500 bin TL'lik tatili ve son olarak da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL'lik otelde PR çalışması yapması vatandaşı isyan ettirdi.
Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Son günlerde pahalı hobileri, lezzet tutkuları ve kaldıkları otellerle gündeme gelen CHP'li isimler olmak üzere yoğun tepkiyle karşılanıyor. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul kar altındayken İngiliz büyükelçi ile 48 bin TL'lik yemek yediği ortaya çıktı. Hemen ardından İmamoğlu'nun açıklaması yapması beklenen sözcüsü Murat Ongun'un o sıralarda 420 bin TL'lik tatilde olduğu ve son olarak da Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL'lik otelde kaldığı tespit edildi.
İŞTE CHP'NİN TEPKİ ÇEKEN LÜKS TUTKUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarının yalan olduğu tescil edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün ortaya çıkan otel odası fotoğrafı ile gündeme oturdu.
"BİRAZ DAĞINIK, ORTA HALLİ BİR EVDE HALKTAN BİRİ" ALGISI YERLE BİR OLDU
Sık sık dağınık ev görüntüleri ile yaptığı paylaşımlarında genellikle mütevazi bir ortamda yaşadığı ve halkın içinden olduğu mesajı vermeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki algı operasyonu çöktü.
KILIÇDAROĞLU GECELİĞİ 100 BİN TL'LİK OTELDE!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun mütevazilik algısı yine kendisinin yayınladığı bir video ile yerle bir oldu. Fotoğraftaki yansımadan boğaz manzaralı bir otelde kaldığı fark edilen Kılıçdaroğlu'nun otel odasının gecelik fiyatının yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu ortaya çıktı.
İSRAF EDEBİYATI DİLDE!
Bu durum Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ve CHP'nin sözde 'israf' politikası ile çeliştiğini gözler önüne serdi.
İSTANBUL KARA TESLİM OLDUĞU SIRADA 48 BİN TL'LİK YEMEKTE…
İBB Başkanı olduktan sonra 'israf düzenine son vereceğim' diyen Ekrem İmamoğlu da tıpkı Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi lüks harcamaları ile sık sık gündeme geliyor. İmamoğlu balıkçıda 48 bin lira hesap ödeyerek tepki çekmişti.
SÖZCÜSÜ DE BAŞKANINI ARATMIYOR; YARIM MİLYONLUK KEYİF
Diğer yandan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise 420 bin liraya tatil yapması CHP içindeki israf düzenini açık bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun otel paylaşımının ise CHP Gençlik Kollarının hesabından yapılması ise gözlerden kaçmadı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Konuşmalarında sık sık olarak 'israf' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, geceliği 100 bin liralık otelde kalarak tepkileri de üzerine çekti. Sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri ile yaptıkları arasında büyük farklılıklar olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
"Ekrem İmamoğlu'nu rakı - balık ziyafeti 46 bin TL.
Yardımcısı Murat Ongun'un Cenevre tatili 420 bin TL.
Kılıçdaroğlu'nun fakir edebiyatı yaptığı otelin geceliği 100 bin TL.
CHP talanının kısa bir özeti
Geceliği 100 bin TL'den fazla olan odasından, Erdoğan destekçilerine troll diye seslenen Bay Kemal'in takipçilerinin %44'ü bot hesap.
"Bizim iktidarımızda özgürce tweet atabileceksiniz" diye gençlerden oy isteyen Bay Kemal geceliği 100 bin TL'lik odalarda çektiği videoyla "iktidara gelirlerse kendisini eleştirenleri yargılayacaklarını" açıkladı. Diyeceklerim bu kadar…
Bu ülkede çocuklar aç yatağa giriyor diyen Kemal Kılıçdaroğlu geceliği 100 bin TL olan otelde kalıyor CHP açlığın en çok edebiyat kısmını seviyor :))
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ifşa etti. Geceliği 100 bin TL olan boğaz manzaralı bir otelde kalan Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye ne tepki vereceği merak ediliyor. Ne demiştik? CHP zihniyeti neyi eleştirirse daha fazlasını kendileri yapıyordur. Bu tutarsızlık hiç değişmez.
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