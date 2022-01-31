Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Düzce'de kanser hastaları artıyor" iddialarını belgeyle çürüttü! Yalanlarına büyük tepki

"DOKTOR" ŞARKISI İLE GÖNDERME

Daha önce Kılıçdaroğlu'nun Düzce'de ki hava kirliliği ve boşanma konuları ile ilgili öne sürdüğü iddiaları "Yalan" ve "Geç Bunları" isimli şarkıların fon müziği ile cevaplayan, ellerinde bulunan resmi verilere ile cevaplayan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, serinin 3'üncü bölümünde ise "Doktor" isimli şarkıyı fon müziğinde kullandı.