01 Şubat 2022, Salı
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CHP'de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi mi? İki grup birbirlerine fotoğraflarla operasyon mu çekiyor?
Karla mücadele sırasında Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda fotoğrafının çıkmasının ardından mutfaktan fakir edebiyatı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geceliği 100 bin TL boğaz manzaralı olan süit odadan algı çalışması yaptığı ifşa oldu. Peki muhalefette ne oluyor? 100 bin TL'lik oda ve balıkçıdaki fotoğraf krizin bir parçası mı? Lüks otel harcamasını CHP mi ödedi? CHP’de Kılıçdaroğlu-İmamoğlu çekişmesi mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara TemsilcisiMelik Yiğitel, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.