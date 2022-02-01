CHP binlerce insanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştı? Mağdur olanlar suç duyurusunda bulunabilir mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de sosyal medya kullanıcılarını hedef aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile bazı sosyal medya kullanıcılarını tehdit eden Kılıçdaroğlu'nun kimlik bilgilerini nereden aldığı merak ediliyor. Binlerce kişinin bilgisini CHP’ye kim verdi? Bilgiler yasa dışı mı alındı? Mağdur olanlar suç duyurusunda bulunabilir mi? Bu soruların cevabını A Haber canlı yayınına katılan avukat Begüm Ece Pazarcı aktardı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, boğaz manzaralı otel odasından paylaştığı videoyla bazı sosyal medya kullanıcılarını hedef almıştı. Kendisine küfür ve hakaret edildiğini öne sürerek bazı kullanıcıların kimliklerini ifşa eden Kemal Kılıçdaroğlu, tehditler de savurmuştu.
Kılıçdaroğlu'nun hangi suçları işlediğini, mağdurların konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'na dava açıp açamayacağını değerlendiren Avukat Begüm Ece Pazarcı, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Pazarcı, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği; bir trol ordusu varmış, kendisine hakaret ediliyormuş. Öncelikle böyle bir durum varsa bunun yeri mahkemelerdir." diyen Pazarcı; "Hakaret gibi durumlarda sosyal medya sağlayıcıları kullanıcı bilgilerini paylaşmıyor. Twitter, Facebook gibi kurumlar bu bilgileri paylaşmazken, Kılıçdaroğlu bu bilgileri nereden alıyor? Bu sorulması gereken önemli bir konu. Bunlar sadece adli merciler ve emniyetle paylaşılan bilgiler." ifadelerini kullandı.
Begüm Ece Pazarcı sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu olayda ismi açıklanan kişinin zaten olayla bir alakası yok ve hem kendisinin hem ailesinin kimlikleri açık edilmiş durumda. Burada 2 boyutlu bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. 6698 kişisel verilerin korunması kanuna göre, kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenebilirliğini sağlayan her türlü bilgidir. Buna fotoğraf, TC kimlik numarası da dahildir. Bu tür verilerin hepsi kişisel veridir. Bu tür verileri, başkasına vermek, ele geçirmek ve yaymak suçtur. Bunlar sadece kanunda açıklanan, ilgili merciler tarafından yapılabilir. Bunu şahıslar yapırsa bu bir suç oluşturacaktır. Bu da 2 ile 4 yıl hapis cezasını gerektiren bir suçtur.
Kişisel veriler belirli, belirlenebilen meşru amaçlar için işlenebilir. Ama burada meşru bir amaç göremiyoruz. Adeta kin ve düşmanlığa sevk etmek ve bu kişilere karşı bir cephe oluşturmak isteniyor burada. Daha önce çok fazla meydana gelen bir durum bu. Halkın farklı bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek de kanunlarımızda suçtur.
Burada konunun 2 boyutu var. Öncelikle kişisel verilerin, ele geçirilmesi ne şekilde ele geçirdiği, bunların yayılması aynı zamanda bunların meşru amaçla yayılmadığını görüyoruz. Burada halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçunun da vücut bulduğunu söyleyebiliriz burada. Çünkü kimlik bilgileri yayınlan kişiler hedef haline getirilmekte ve aileleri de ifşa edilmektedir.
Bunun yanında Facebook Twitter gibi yer sağlayıcılar, çoğu zaman isimsiz açılan hesapların bilgilerini mahkemeler yoluyla dahi paylaşmazken Kılıçdaroğlu'nun bunları nereden aldığı merak konusu oluyor. Çünkü bu bilgilerin alınabileceği tek yol Twitter oluyor.
Kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirme ve yayma 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suçtur ve bu alenen yapılmıştır internet ortamında. Aynı şekilde halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirir kanunlarımıza göre."
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