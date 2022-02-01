CHP binlerce insanın kimlik bilgilerine nasıl ulaştı? Mağdur olanlar suç duyurusunda bulunabilir mi?

Begüm Ece Pazarcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olayda ismi açıklanan kişinin zaten olayla bir alakası yok ve hem kendisinin hem ailesinin kimlikleri açık edilmiş durumda. Burada 2 boyutlu bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. 6698 kişisel verilerin korunması kanuna göre, kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir gerçek kişinin kimliğinin belirlenebilirliğini sağlayan her türlü bilgidir. Buna fotoğraf, TC kimlik numarası da dahildir. Bu tür verilerin hepsi kişisel veridir. Bu tür verileri, başkasına vermek, ele geçirmek ve yaymak suçtur. Bunlar sadece kanunda açıklanan, ilgili merciler tarafından yapılabilir. Bunu şahıslar yapırsa bu bir suç oluşturacaktır. Bu da 2 ile 4 yıl hapis cezasını gerektiren bir suçtur.