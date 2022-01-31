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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiliyor? CHP Gençlik Kolları "100 bin liralık otel odası"nı ifşa etti

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Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu’na operasyon mu çekiliyor? CHP Gençlik Kolları 100 bin liralık otel odasını ifşa etti

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videolarda empoze etmeye çalıştığı "mütevazilik oyunu" son paylaşımında yerle bir oldu. Evinin mutfağından ve çalışma odasından videolar çeken Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosunda geceliği 100 bin lira olan otelde kaldığı ortaya çıktı. Odanın gecelik fiyatı ise sürekli 'israf' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin çelişkisini gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Gençlik Kolları tarafından ifşa edilmesi ise 'CHP'de Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiliyor?' sorusunu akıllara getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son aylarda sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak açıklamalar yapıyor. Kılıçdaroğlu bu paylaşımlarında bulunduğu ortamlar ile vatandaşlara 'halktan biri' imajını yansıtmaya çalışıyordu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MÜTEVAZİLİK OYUNUNU CHP'LİLER BOZDU
Özellikle evinin mutfağında ve çalışma odasında çektiği videolar ile mütevazilik algısı yaratan Kılıçdaroğlu'nun bu oyununu CHP İstanbul örgütü bozdu. CHP Genel Başkanı son yayınladığı videoda kendisini eleştiren bazı sosyal medya hesaplarının 'troll' olduğunu öne sürdü.

GECELİĞİ 100 BİN LİRA OLAN OTELDE KALIYOR
Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımında videodaki yansımadan boğaz manzaralı otelde olduğu fark edilirken, otelin gecelik fiyatının ise yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin liralık otelde kalması 'israf' açıklamaları ile çelişti.

KILIÇDAROĞLU'NUN CHP İSTANBUL ÖRGÜTÜ İFŞA ETTİ
Olayın alt okumasında ise Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile çelişmesinden daha ciddi bir konu yatıyor. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videodan bir fotoğraf karesi paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kollarının resmi hesabı, yansıma olan fotoğrafa yer verdi ve adeta Kılıçdaroğlu'nu ifşa etti. Bu durum ise akıllara 'CHP İstanbul örgütü Kılıçdaroğlu'na operasyon mu çekiyor?' sorusunu getirdi.

CHP'DE İMAMOĞLU İLE KILIÇDAROĞLU ARASINDA SOĞUK SAVAŞ
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıdaki fotoğraflarının Kılıçdaroğlu'nun ekibi tarafından servis edildiği iddiaları ise CHP'deki büyük çatlağı bir kez daha ortaya koydu.

Peşi sıra yaşanan bu gelişmeler CHP'de İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında bir 'soğuk savaş' yaşandığı gerçeğini net bir şekilde gözler önüne serdi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ’’troll’’ videosu ile kendini ele verdi! CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU ''TROLL'' VİDEOSU İLE KENDİNİ ELE VERDİ!

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