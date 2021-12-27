İngilizlerin canavarlaştırdığı köpek: Pitbull! Asiye’nin uğradığı saldırıyla ilgili bilinmeyen detaylar! Pitbullar nasıl bu hale geldi?

Asiye'ye, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli yapıldı. İyileşmesinin bir yıl sürmesi bekleniyor. Bugüne kadar birçok benzeri olaya neden olan pitbullar, Asiye ile birlikte artık kabul edilemez bir tür oldu. Zaten bu facia sonrası birçok ilden daha pitbull saldırısı haberleri geldi. Ancak bundan sonra canlar yanmasın diye Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm belediyelere tehlikeli köpekleri toplayın çağrısı yaptı. Beslemesi zaten yasak olan pitbullara yönelik ise denetimler artırıldı.

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