İngilizlerin canavarlaştırdığı köpek: Pitbull! Asiye'nin uğradığı saldırıyla ilgili bilinmeyen detaylar! Pitbullar nasıl bu hale geldi?
Gaziantep'te babasının çalıştığı sitenin yöneticilerine ait pitbulların saldırısına uğrayan Asiye, artık Türk hekimlerine emanet... Asiye'yi bu hale getiren pitbullar ve onları besleyenler ise toplumda infiale neden oldu. Peki, bir anda saldırganlaşan pitbull cinsi köpeklerin geçmişine baktığımızda ve Asiye'nin yaşadığı facianın öncesinde önümüze nasıl bir tablo çıkıyor? İşte pitbull köpeklerinin geçmişi ve Asiye'nin uğradığı saldırıyla ilgili bilinmeyen detaylar...
Pitbullar! Tarihte onlara "şehir haydutları" "şeytanlaştırılan köpek" yakıştırmaları yapıldı. Onlar, dünyanın her yerinde toplumsal bir sorun! Üretiliş gayesine bakıldığında, hiçbir canlı aslında kötülük üzerine davranışlar sergilemiyor. Ancak bazı canlılar insan eliyle canavara dönüştürüldü.
İNGİLİZLERİN HIRSI CANAVARA DÖNDÜRDÜ
Sanayi devrimi sonrası İngilizler, kent yaşamında bazı kötü alışkanlıklara yöneldi. Kumar haline getirilen it dalaşına müptela oldular. Bunun için bulldogları seçtiler. Onları acımasızca yetiştirdiler.
Pitbull terrierler ile bulldogları melezleştirip, saldırgan hale getirdiler. Oysa o günlere kadar bu iki köpek türü de sebepsiz saldırganlıkları olmayan uysal hayvanlardı. Melezleştirilip, sert dövüş eğitim teknikleriyle pitbullar iyice saldırganlaştırıldı. Karşısına hemcinsleri dışında, boğalar da çıkarılıyordu. Öyle ki arenalarda öldürücü etkisini gösteremeyen pitbullar dövülerek ve aç bırakılarak terbiye edilirdi. İngiltere'de köpek dövüşü tüm vahşetiyle giderek yaygınlaşmıştı. Kent yaşamında sokakları da tehdit eder hale geldiler.
Amerika'ya yoğun göçün yaşandığı yıllarda artık yeni kıtaya da taşındılar. "Vahşi Batı"da suçluların yanlarında giderek daha fazla pitbull görülmeye başlanmıştı. 1835 yılında İngiliz Parlamentosu, "hayvanlara zulümü önleme yasası"nı çıkartmak zorunda kaldı. Ancak bugüne kadar hiçbir yasa bu köpeklerin beslenmesini ve saldırganlaştırılmasını önleyemedi. Pitbullar, en acımasız yüzlerinden birini 22 Aralık günü Gaziantep'te gösterdi. 4 yaşındaki Asiye'yi babasının çalıştığı sitenin yöneticilerine ait iki pitbull aralarına alıp parçalamaya kalktı. Bir anda canavarlaşan bu köpeklerin elinden küçük asiye güçlükle kurtarıldı. Basket sahası kan gölüne döndü. O faciadan iki dakika önce sitenin güvenlik kamerasından Asiye'nin pitbullarla gezdiği görülüyor. Basket sahasının içine kadar birlikte gidiyorlar. Pitbullar saha içinde koşuşturmaya başladıktan sonra asiye yanlarına gidince beklenmedik bir anda pitbullar küçük kızı aralarına alıp parçalamaya çalıştı.
ASİYE PITBULLARA YABANCI DEĞİLDİ!
Bir kişi hemen sahaya koşup köpekleri uzaklaştırmayı başardı. Aslında asiye kendisini öldürmeye çalışan pitbullara yabancı değildi. Ortaya çıkan fotoğrafta kendisine saldıran köpeklerle sarmaş dolaş oldukları görülüyor. İddiaya göre söz konusu fotoğrafı çeken kişi de annesiydi.
KÖPEKLERİ TESLİM ETMEMİŞLERDİ
Pitbullar 7 ay önce site yönetimindeki Zeynep ve Zeliha Can tarafıdan getirildi. Künye sahipleri ise Osman Kıvanç ve Mustafa Elibol. Daha önce de sitede pitbullar birkaç olay çıkardığı için şikayetler üzerine belediyeden görevliler geldi. Ancak Zeynep ve Zeliha Can köpekleri vermeyip ekiplere tepki gösterdi. Zeliha Can olay günü köpekleri gezdiren kişiydi. Asiye de yanındaydı. teslim etmediği köpekleri hemen yanında Asiye'yi öldürmeye çalışırken elinden hiçbir şey gelmedi.
BAŞKAN ERDOĞAN MİLYONLARIN VİCDANININ SESİ OLDU
Görüntüler infiale sebep oldu. Acılı aile, asiye'nin hayati tehlikesiyle yüzleşirken, pitbulların sahipleri onları tehdit etmeye başlamıştı. Hatta ilk suçu site çalışanlarına yıkmaya çalışıp işin içinden sıyrılmaya çalıştılar. Bir süre sonra ise Asiye'nin babası işten çıkarıldı. Ancak bu zulme sessiz kalınmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların vicdanının sesi olarak aileye sahip çıktı. Sağlık Bakanlığı'nı Asiye için, Adalet Bakanlığını ise aileye sahip çıkması için harekete geçirdi. Küçük Asiye Gaziantep'teki tedavisinin ardından ambulans uçakla Antalya'ya sevk edildi. Akdeniz Üniversitesi'nde dünyaca ünlü profesörlere emanet edildi.
Asiye'ye, Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli yapıldı. İyileşmesinin bir yıl sürmesi bekleniyor. Bugüne kadar birçok benzeri olaya neden olan pitbullar, Asiye ile birlikte artık kabul edilemez bir tür oldu. Zaten bu facia sonrası birçok ilden daha pitbull saldırısı haberleri geldi. Ancak bundan sonra canlar yanmasın diye Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm belediyelere tehlikeli köpekleri toplayın çağrısı yaptı. Beslemesi zaten yasak olan pitbullara yönelik ise denetimler artırıldı.
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