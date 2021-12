İngilizlerin canavarlaştırdığı köpek: Pitbull! Asiye’nin uğradığı saldırıyla ilgili bilinmeyen detaylar! Pitbullar nasıl bu hale geldi?

KÖPEKLERİ TESLİM ETMEMİŞLERDİ

Pitbullar 7 ay önce site yönetimindeki Zeynep ve Zeliha Can tarafıdan getirildi. Künye sahipleri ise Osman Kıvanç ve Mustafa Elibol. Daha önce de sitede pitbullar birkaç olay çıkardığı için şikayetler üzerine belediyeden görevliler geldi. Ancak Zeynep ve Zeliha Can köpekleri vermeyip ekiplere tepki gösterdi. Zeliha Can olay günü köpekleri gezdiren kişiydi. Asiye de yanındaydı. teslim etmediği köpekleri hemen yanında Asiye'yi öldürmeye çalışırken elinden hiçbir şey gelmedi.