İngilizlerin canavarlaştırdığı köpek: Pitbull! Asiye'nin uğradığı saldırıyla ilgili bilinmeyen detaylar!

Gaziantep'te babasının çalıştığı sitenin yöneticilerine ait pitbulların saldırısına uğrayan Asiye, artık Türk hekimlerine emanet... Asiye'yi bu hale getiren pitbullar ve onları besleyenler ise toplumda infiale neden oldu. Peki, bir anda saldırganlaşan pitbull cinsi köpeklerin geçmişine baktığımızda ve Asiye'nin yaşadığı facianın öncesinde önümüze nasıl bir tablo çıkıyor? İşte pitbull köpeklerinin geçmişi ve Asiye'nin uğradığı saldırıyla ilgili bilinmeyen detaylar...