İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni bir borç! Tunç Soyer’e sert tepki: Mirasyedilik yapıyor

110 MİLYON TL'LİK BORÇ TALEBİ

İzmir'de deprem oldu 117 kişi vefat etti. İzmir'de çok acil bir kentsel dönüşüme gidilmesi gerekiyor ama belediye başkanı bu sürede bir tane bile kentsel dönüşüm için adım atamadı. Onun yerine anıt yaptı. Oysa TOKİ'nin yaptığı konutlar 1 yıl içerisinde bitirildi. Aklı fikri heykel. Yapılan harcamalar neticesinde borçlar da bu noktayı geldi. Daha geçtiğimiz günlerde İZBETON şirketi için 60 milyon liralık borçlanma kararı almışlardı şimdi 110 milyon lira daha belediyeye borç alıyor. Bakalım İzmirliler Tunç Soyer sonrası bu borçları nasıl ödeyecek? Ödeyebilecek yapıda bir belediye kalacak mı bu da merak ediliyor İzmir'de.