İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni bir borç! Tunç Soyer'e sert tepki: Mirasyedilik yapıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi 110 milyon liralık borçlanma için belediye meclis oturumunda yetki isteyecek. Peki neden 110 milyon liralık daha borçlanma yetkisi isteniyor? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019'da 3 milyar lira ile devraldığı belediyeyi 2021 yılı itibariyle yaklaşık 12 milyar lira borçlandırdı.
Sadece 2021 yılında 852 milyon lira meclisten borçlanma yetkisi aldı.
75 milyon lira da artı Euro olarak borçlandırdı.Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
MÜSRİF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI
Tunç Soyer'in nasıl bir başkanlık yaptığını anlamak için ilk önce Seferihisar'a bakmak lazım. Kendisi 10 yıl Seferihisar'da ilçe belediye başkanlığı yaptı ve bu sürede belediyenin tüm değerli turizm imarlı mülklerini deniz kenarındaki mülklerini sattı yüzlerde milyon liralık satış geliri elde etti ama belediyeyi bıraktığında 140 milyon lira borcu vardı. Bu da devraldığındakinin yaklaşık 3-4 katıydı. Böyle bir müsrif belediyecilik anlayışı var.
BORÇ SARMALINA DOĞRU GİDİYOR
Kendi reklamını yapmak kendi PR'ını yapmak için belediyenin kamunun kaynaklarını kendi parasıymış gibi çekinmeyen bir yapısı var. Bu tablo İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. Daha göreve geleli 2,5 yıl oldu ama binden fazla konutunu sattı belediyenin. Yüzlerce arsasını sattı. Ama diğer taraftan borç miktarı da 3,5-4 milyar liradan 12 milyar liralar seviyesine çıktı. Hızla bir borç sarmalına doğru gidiyor.
"SOYER MİRASYEDİLİK YAPIYOR"
Bundan önceki belediye başkanı icraatleri konusunda İzmirlileri memnun edemedi ama en azından sağlam bir belediye kasası bıraktı. Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu gerçekten çok iyiydi ama Tunç Soyer şimdi mirasyedilik yaparak bu paraları istediği gibi savuruyor. Heykeller yapıyor, koni dizme ihaleleri yapıyor. Cebinden çıkmadığı için para her türlü harcamayı hiç düşünmeden yapabiliyor. Kamu parasını harcarken bir hassasiyet göstermiyor.
110 MİLYON TL'LİK BORÇ TALEBİ
İzmir'de deprem oldu 117 kişi vefat etti. İzmir'de çok acil bir kentsel dönüşüme gidilmesi gerekiyor ama belediye başkanı bu sürede bir tane bile kentsel dönüşüm için adım atamadı. Onun yerine anıt yaptı. Oysa TOKİ'nin yaptığı konutlar 1 yıl içerisinde bitirildi. Aklı fikri heykel. Yapılan harcamalar neticesinde borçlar da bu noktayı geldi. Daha geçtiğimiz günlerde İZBETON şirketi için 60 milyon liralık borçlanma kararı almışlardı şimdi 110 milyon lira daha belediyeye borç alıyor. Bakalım İzmirliler Tunç Soyer sonrası bu borçları nasıl ödeyecek? Ödeyebilecek yapıda bir belediye kalacak mı bu da merak ediliyor İzmir'de.
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