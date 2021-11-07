07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni bir borç! Tunç Soyer'e sert tepki: Mirasyedilik yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni bir borç! Tunç Soyer'e sert tepki: Mirasyedilik yapıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
ABONE OL
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni bir borç! Tunç Soyer’e sert tepki: Mirasyedilik yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi 110 milyon liralık borçlanma için belediye meclis oturumunda yetki isteyecek. Peki neden 110 milyon liralık daha borçlanma yetkisi isteniyor? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019'da 3 milyar lira ile devraldığı belediyeyi 2021 yılı itibariyle yaklaşık 12 milyar lira borçlandırdı.

Sadece 2021 yılında 852 milyon lira meclisten borçlanma yetkisi aldı.

75 milyon lira da artı Euro olarak borçlandırdı.Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

MÜSRİF BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Tunç Soyer'in nasıl bir başkanlık yaptığını anlamak için ilk önce Seferihisar'a bakmak lazım. Kendisi 10 yıl Seferihisar'da ilçe belediye başkanlığı yaptı ve bu sürede belediyenin tüm değerli turizm imarlı mülklerini deniz kenarındaki mülklerini sattı yüzlerde milyon liralık satış geliri elde etti ama belediyeyi bıraktığında 140 milyon lira borcu vardı. Bu da devraldığındakinin yaklaşık 3-4 katıydı. Böyle bir müsrif belediyecilik anlayışı var.

BORÇ SARMALINA DOĞRU GİDİYOR

Kendi reklamını yapmak kendi PR'ını yapmak için belediyenin kamunun kaynaklarını kendi parasıymış gibi çekinmeyen bir yapısı var. Bu tablo İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de yansıdı. Daha göreve geleli 2,5 yıl oldu ama binden fazla konutunu sattı belediyenin. Yüzlerce arsasını sattı. Ama diğer taraftan borç miktarı da 3,5-4 milyar liradan 12 milyar liralar seviyesine çıktı. Hızla bir borç sarmalına doğru gidiyor.

"SOYER MİRASYEDİLİK YAPIYOR"

Bundan önceki belediye başkanı icraatleri konusunda İzmirlileri memnun edemedi ama en azından sağlam bir belediye kasası bıraktı. Büyükşehir Belediyesi'nin mali durumu gerçekten çok iyiydi ama Tunç Soyer şimdi mirasyedilik yaparak bu paraları istediği gibi savuruyor. Heykeller yapıyor, koni dizme ihaleleri yapıyor. Cebinden çıkmadığı için para her türlü harcamayı hiç düşünmeden yapabiliyor. Kamu parasını harcarken bir hassasiyet göstermiyor.

110 MİLYON TL'LİK BORÇ TALEBİ

İzmir'de deprem oldu 117 kişi vefat etti. İzmir'de çok acil bir kentsel dönüşüme gidilmesi gerekiyor ama belediye başkanı bu sürede bir tane bile kentsel dönüşüm için adım atamadı. Onun yerine anıt yaptı. Oysa TOKİ'nin yaptığı konutlar 1 yıl içerisinde bitirildi. Aklı fikri heykel. Yapılan harcamalar neticesinde borçlar da bu noktayı geldi. Daha geçtiğimiz günlerde İZBETON şirketi için 60 milyon liralık borçlanma kararı almışlardı şimdi 110 milyon lira daha belediyeye borç alıyor. Bakalım İzmirliler Tunç Soyer sonrası bu borçları nasıl ödeyecek? Ödeyebilecek yapıda bir belediye kalacak mı bu da merak ediliyor İzmir'de.

Soyer’e sert tepki: Mirasyedilik yapıyor SOYER'E SERT TEPKİ: MİRASYEDİLİK YAPIYOR

Canlı yayında tehlike atlattı! CANLI YAYINDA TEHLİKE ATLATTI!
CHP’li vekilden A Haber’e engelleme CHP'Lİ VEKİLDEN A HABER'E ENGELLEME
CHP’li Tunç Soyer’in Yüzülebilir hale gelecek dediği İzmir Körfezi çevre felaketi uyarısı veriyor CHP'Lİ TUNÇ SOYER'İN "YÜZÜLEBİLİR HALE GELECEK" DEDİĞİ İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRE FELAKETİ UYARISI VERİYOR
İzmir’i karıştıran üniversite kararı! İZMİR'İ KARIŞTIRAN ÜNİVERSİTE KARARI!
CHP İzmir’i batağa sürüklüyor CHP İZMİR'İ BATAĞA SÜRÜKLÜYOR
Yandaş vakıfa görülmemiş kıyak! YANDAŞ VAKIFA GÖRÜLMEMİŞ KIYAK!
İzmirlilerin trafik çilesi İZMİRLİLERİN TRAFİK ÇİLESİ
Soyer’e sert tepki: Ölüme terk etmişler! SOYER'E SERT TEPKİ: ÖLÜME TERK ETMİŞLER!
CHP’li Tunç Soyer’in sessiz sedasız rant trafiği CHP'Lİ TUNÇ SOYER'İN SESSİZ SEDASIZ RANT TRAFİĞİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA