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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni bir borç! Tunç Soyer'e sert tepki: Mirasyedilik yapıyor

A Haber
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Giriş: 07.11.2021 22:39
İzmir Büyükşehir Belediyesi 110 milyon liralık borçlanma için belediye meclis oturumunda yetki isteyecek. Peki neden 110 milyon liralık daha borçlanma yetkisi isteniyor? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Soyere sert tepki: Mirasyedilik yapıyor SOYER'E SERT TEPKİ: MİRASYEDİLİK YAPIYOR
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