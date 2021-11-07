07 Kasım 2021, Pazar
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yeni bir borç! Tunç Soyer'e sert tepki: Mirasyedilik yapıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi 110 milyon liralık borçlanma için belediye meclis oturumunda yetki isteyecek. Peki neden 110 milyon liralık daha borçlanma yetkisi isteniyor? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.