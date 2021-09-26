Yemek, ulaşım, konaklama! CHP’li Tunç Soyer’den yandaş vakıfa görülmemiş kıyak!





YASALARA AYKIRI

TÜLOV'UN CHP yöneticilerinin başında bulunduğu bir vakıf olduğunu ve vakıfla yapılan protokolün yasalara uygun olmadığını belirten Hızal, "Bu protokol ile İzmirlilerin parası ile, vakıf yöneticilerinin İzmir seyahati bir nevi finanse edilmiş olacak. Yıllarca AK Parti'yi vakıflara yardım etmesinden dolayı eleştiren CHP, bugün belediye eli ile CHP'li yöneticilerin başında olduğu ve hiçbir faydalı işe imza atmayan sadece CHP propagandası yapan bir vakfa yemek, ulaşım ve konaklama adı altında yüzbinlerce lira aktarıyor" dedi.



İMAMOĞLU'NUN EN BÜYÜK PROPAGANDASIYDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılığı'na seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçim dönemi ve sonrasında en fazla propagandayı belediyenin gençlere hizmet veren vakıflarla girdiği işbirlikleri üzerinden yapmıştı. İmamoğlu, vakıflara para aktarıldığını ve ortada büyük bir israf olduğunu iddia etmişti. O dönemki belediye yönetimi ve vakıflar ise bu iddiaları yalanlamıştı.

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