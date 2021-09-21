İzmirlilerin trafik çilesi! Tunç Soyer verilen sözleri tutmadı
ÖZEL HABER A Haber
Son dakika haberi... İzmir güne nasıl başladı? Trafik ne durumda? Hangi noktalarda trafik yoğunluğu var? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
İzmirliler güne trafik çilesiyle başladı. Sürücüler tampon tampona ilerliyor, yoğunluk sürüyor. Trafik yoğunluğundaki son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
Karşıyaka'yı Bornova'ya bağlayan çevreyolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
GÜNÜN HER SAATİNDE TRAFİK
Son durumu aktaran Ayçe, "Alternatif noktalar yok yapılmadı. Yaklaşık 1,5 yıldan beri bu trafik hem sabah saatlerinde hem akşam saatlerinde trafik vardı ama artık günün her saatinde bu trafiği görmeniz mümkün." dedi.
VERİLEN SÖZLER TUTULMADI
Ayçe, "İzmir'de Tunç Soyer birçok noktada kent içi trafik sorununu çözeceğini söylemişti belediye başkanı olmadan önce. Ancak verilen sözler tutulmadı." ifadelerini kullandı.
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