21 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri İzmirlilerin trafik çilesi! Tunç Soyer verilen sözleri tutmadı

İzmirlilerin trafik çilesi! Tunç Soyer verilen sözleri tutmadı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 21.09.2021 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021
ABONE OL
İzmirlilerin trafik çilesi! Tunç Soyer verilen sözleri tutmadı

Son dakika haberi... İzmir güne nasıl başladı? Trafik ne durumda? Hangi noktalarda trafik yoğunluğu var? A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

İzmirliler güne trafik çilesiyle başladı. Sürücüler tampon tampona ilerliyor, yoğunluk sürüyor. Trafik yoğunluğundaki son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.

İzmirlilerin trafik çilesi! Tunç Soyer verilen sözleri tutmadı

Karşıyaka'yı Bornova'ya bağlayan çevreyolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İzmirlilerin trafik çilesi! Tunç Soyer verilen sözleri tutmadı

GÜNÜN HER SAATİNDE TRAFİK

Son durumu aktaran Ayçe, "Alternatif noktalar yok yapılmadı. Yaklaşık 1,5 yıldan beri bu trafik hem sabah saatlerinde hem akşam saatlerinde trafik vardı ama artık günün her saatinde bu trafiği görmeniz mümkün." dedi.

İzmirlilerin trafik çilesi! Tunç Soyer verilen sözleri tutmadı

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Ayçe, "İzmir'de Tunç Soyer birçok noktada kent içi trafik sorununu çözeceğini söylemişti belediye başkanı olmadan önce. Ancak verilen sözler tutulmadı." ifadelerini kullandı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA