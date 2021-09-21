İzmirlilerin trafik çilesi! Tunç Soyer verilen sözleri tutmadı

GÜNÜN HER SAATİNDE TRAFİK

Son durumu aktaran Ayçe, "Alternatif noktalar yok yapılmadı. Yaklaşık 1,5 yıldan beri bu trafik hem sabah saatlerinde hem akşam saatlerinde trafik vardı ama artık günün her saatinde bu trafiği görmeniz mümkün." dedi.