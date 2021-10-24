CHP'li Tunç Soyer'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni batıracak hamle! 11 bin TL maaş...
İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Metro A.Ş. işçilerinin en düşük maaşını 7 bin TL'ye çıkardı. Akıllara borca batan İBB, Sarıyer ve Kartal gibi belediyeler geldi. Daha önce de şov amaçlı maaş artıran CHP, belediye çalışanlarına paralarını ödemeyerek hem binlerce emekçiyi mağdur etti hem de kurumları borç batağına soktu. Belediye yönetmeyi beceremeyen CHP, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni de batağa sürüklüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro A.Ş. ile Demiryol İş Sendikası arasındaki 9'uncu dönem toplu iş sözleşmesi, Halkapınar İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle imzalandı.
EN DÜŞÜK MAAŞ 7 BİN 553 TL
Metro ve tramvay işletmelerinde farklı iş kollarında görev yapan 627 çalışanı kapsayan sözleşmeye göre en düşük personel maaşı brüt 4 bin 856 TL'den brüt 7 bin 553 TL'ye çıkarıldı. En yüksek personel maaşı ise brüt 7 bin 845 TL'den brüt 11 bin 302 TL'ye yükseldi. İş kollarına göre aylık brüt 110 ve 71 TL olan iş riski ücretleri, brüt 180 ve 130 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca tüm sendika üyelerine ilk kez bu sözleşmede birinci yıl ilk 6 ay için aylık brüt 150 TL, ikinci 6 ay için aylık brüt 200 TL; ikinci yıl ilk 6 ay için aylık brüt 250 TL, ikinci 6 ay için ise aylık brüt 300 TL iş riski ücreti verilecek. Hesaplamalara yol, yemek ve asgari geçim indirimi (AGİ) ayrıca dahil edilecek. Sözleşmenin ilk yılı için birinci 6 ayın başında grup ücretlerine brüt 32 TL, ikinci 6 ayın başında ise brüt 15 TL yevmiye artışı yapılacak. İlk kez aylık brüt bir yevmiye işe devam teşvik primi de verilecek. Bir başka ilk ise birleştirilmiş sosyal yardım olacak. Birinci yıl aylık net 200 TL, ikinci yıl aylık net 300 TL ödenecek. Yıllık izin hak edişleri üçer gün artırılırken, yine ilk kez bu sözleşme ile birlikte tüm çalışanlara banka promosyon ücreti olarak net bin 500'er TL ödeme yapılacak.
Sözleşmede en büyük artışlar eğitime destek için yapıldı. İlk kez yılda bin 300 TL'lik anaokulu/kreş/engelli çocuk yardımı verilecek. 215 TL olan ilkokul yardımı brüt bin 300 TL'ye, aynı tutardaki ortaokul yardımı brüt bin 500 TL'ye, 430 TL'lik lise yardımı brüt bin 750 TL'ye ve 645 TL'lik üniversite yardımı brüt 2 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca dışarıdan üniversite eğitimi gören her personele yine ilk kez brüt bin 500 TL'lik eğitim desteği sağlanacak.
BİR CHP KLASİĞİ! ZAM VAR MAAŞ YOK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine CHP'li bazı belediyeler asgari ücreti 4 bin liraya kadar arttırdığını ilân etti. Ancak bu açıklamalar şovdan öteye geçmedi. Erdek Belediyesi 20 aydır işçilerine maaş vermiyor. Şişli Belediyesinde işçiler yaklaşık bir aydır hak eyleminde. Avcılar'da ise ödenmeyen işçi ücretleri kişi başı 15 bin lirayı buldu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine CHP'li belediyelerden ardı ardına açıklamalar geldi. Bazı belediyeler asgari ücreti 4 bin liraya kadar arttırdı. Ancak bazı belediyelerin bu açıklamaları şovdan öteye geçmedi. Yeni Şafak'ın haberine göre CHP'li Balıkesir Erdek belediyesi yirmi aydır işçilerine ödeme yapmıyor. Şişli Belediyesi'nde borç batağından çıkamayan işçiler hakları için yaklaşık bir aydır eylemde. Avcılar'da ise ödenmeyen işçi ücretleri 15 bin TL'yi buldu.
20 AYDIR MAAŞ ALAMADILAR
Meydanlarda siyasi görüşüne bakmadan herkese eşit şekilde yaklaştıklarını söyleyen CHP'lilerin bu söylemleri de havada kaldı. CHP'li Erdek belediyesinde işçilere ayrımcılık yapıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaya göre belediyenin bürokratlarına düzenli maaş ödemesi yapılırken işçiler arasında 20 aydır maaş alamayanlar bulunuyor. Daha önce de "ihaleye fesat karıştırma" suçuyla gündeme gelen belediye işçiler arasında farklı maaş politikası izlendiği öne sürüldü.
KADROYA HDP'LİLERİ DOLDURDU
HDP'lileri birer birer işe yerleştirmesiyle gündeme gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediyede hızlı bir kadrolaşmaya gittiği ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili üyesi Erhan Çalışkan,"CHP'nin seçimde ittifak yaptığı HDP'den işe alım listeleri geldiği ve şu ana kadar 300 HDP'linin belediyede istihdam edildiği iddiaları konuşuluyor." dedi.
Soyer'in göreve geldiği 1 Nisan 2019'da belediyenin çalışan sayısı 27 bin 345'ken bu sayı, 1 Haziran 2020 itibariyle tam 28 bin 558'e çıktı. Çok sayıda HDP'liyi işe yerleştirerek dikkat çeken Soyer, kadroda toplam bin 213 kişilik artışa imza attı. Sadece İZENERJİ şirketinde 8 bin 116 olan çalışan sayısı 369 kişi artarak 8 bin 989'a çıktı. İZELMAN A.Ş'nin çalışan sayısı da 6 bin 358'den 873 kişilik artışla 6 bin 627'ye yükseldi. İZDOĞA A.Ş'de de çalışan sayısı 144 kişi artarak 2 bin 240'a fırladı.
BELEDİYELER TEK TEK BATIYOR
CHP Sarıyer Belediyesi'nin borçları resmi belgelerle kanıtlandı. Sarıyer Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü'nün meclise sunduğu 31 Ekim 2018 tarihli belgeye göre belediyenin borcu tam 520 milyon 927 bin lira. İşte "o" belge ve kalem kalem borçlar...
CHP Sarıyer Belediyesi'nin borçları resmi belgelerle kanıtlandı. Sarıyer Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü'nün meclise sunduğu 31 Ekim 2018 tarihli belgeye göre belediyenin borcu tam 520 milyon 927 bin lira.
İŞTE BORÇLANMA TAKVİMİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim döneminde 'İBB'nin yeterli kaynağı var. Öz kaynakları ile belediyeyi rahatça yönetirim. O kaynağı akılcı ve güvenilir bir şekilde dağıtacak sistemi ve belediye başkanı yok" ifadelerini kullandı. İBB Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra 2019 bütçesi 23 milyar 800 milyon TL, 2020 bütçesi 25 milyar 800 milyon TL olan İBB'yi 1 buçuk yılda 20 milyar TL borçlandırdı.
İBB Başkanı İmamoğlu 11 Haziran 2019'da yaptığı bir konuşmada ise "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni borç sarmalının içerisine sokanlardan artık hiç kimseye fayda olmadığını da özellikle belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. İşte İBB yönetiminin borçlanma tarihleri:
11 Temmuz 2019: 1 milyar 525 milyon TL iç borçlanma.
17 Ekim 2019: 700 milyon TL iç borçlanma.
13 Şubat 2020: Üsküdar- Çekmeköy metro hattına ilave 24 metro aracı alınması için 22 milyon 672 bin Euro dış borçlanma.
12 Mart 2020: Dudullu-Bostancı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yer Altı Aktarma Merkezleri (Otoparklar), Depo Alanı ile Yönetim Binası ve Kontrol Merkezi İnşaatı için 188 milyon 325 bin 406,42 Euro + Sigorta primi tutarında dış borçlanma.
12 Mart 2020: İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi" için 150 milyon Euro + Sigorta primi tutarında dış borçlanma
12 Mart 2020: Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı İnşaat, Elektromekanik ve Araç Alımı İşi için araç alımında yerli ve milli araç tedariki hassasiyeti göz önünde bulundurularak kalan sözleşme bedeli ve keşif artış bedeli ile toplam 98 milyon 631 bin 803 Euro +Sigorta primi tutarında dış borçlanma.
12 Mart 2020: 208 milyon TL iç borçlanma.
11 Mayıs 2020: İSKİ için 250 milyon TL iç borçlanma.
11 Mayıs 2020: İGDAŞ için, 500 milyon TL, İSTAÇ A.Ş için 42 milyon TL, Metro A.Ş için 30 milyon TL
11 Mayıs 2020: 248 milyon TL iç borçlanma.
11 Mayıs 2020: 400 milyon TL iç borçlanma.
11 Mayıs 2020: İETT için 100 milyon TL iç borçlanma.
11 Mayıs 2020: Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesi için 73 milyon 304 bin 745,35 Euro + Sigorta primi tutarında dış borçlanma.
17 Eylül 2020: Silivri Seymen Çöp Depolama Sahasında Arıtma Tesisi Yapım İşi için 10 milyon Euro + Sigorta primi tutarında dış borçlanma.
17 Eylül 2020: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 246 milyon TL iç borçlanma.
17 Eylül 2020: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 406 milyon TL iç borçlanma
18 Kasım 2020: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 300 milyon TL iç borçlanma.
18 Kasım 2020: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 300 milyon TL iç borçlanma.
19 Kasım 2020: ETT Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı yatırım programı taslağında bulunan, 300 adet yüksek kapasiteli yeni otobüs alımı yatırımında kullanılmak üzere 90 milyon Euro dış borçlanma.
2 Aralık 2020: 580 milyon dolar Eurobond tahvili satışıyla 5 yıl vadeli yıllık yüzde 6.6 faizle 2020 için 4.5 milyar TL dış borç alındı.
DİĞER İŞTİRAKLER İÇİN İSTENEN BORÇ TALEBİ
İBB yönetimi 11 Mayıs'taki Olağanüstü Meclis oturumunda Kovid-19 pandemisi nedeniyle gelirlerinin düştüğünü öne sürerek iştirak şirketlerinin de gelir elde edemediğini belirterek borçlanma talebinde bulundu. 11 Mayıs'ta istenen diğer borçlanmalar:
AĞAÇ A.Ş: 46 milyon TL
BELTUR A.Ş: 48 milyon TL
BİMTAŞ A.Ş: 18 milyon TL
HAMİDİYE A.Ş: 21 milyon TL
İGDAŞ A.Ş: 1,05 milyar TL
İSBAK A.Ş: 38 milyon TL
İSFALT A.Ş: 84 milyon TL
İSTAÇ A.Ş: 128 Milyon TL
İSTANBUL ENERJİ A.Ş: 66 milyon TL.
İstanbul Halk Ekmek A.Ş: 41 milyon TL.
ŞEHİR HATLARI A.Ş: 32 milyon TL.
METRO İSTANBUL A.Ş: 127 Milyon TL
İSTON A.Ş: 38 Milyon TL.
KÜLTÜR A.Ş: 58 Milyon TL.
SPOR İSTANBUL A.Ş: 38 milyon TL.
İSYÖN A.Ş: 7 milyon TL.
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