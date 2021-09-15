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İzmir'de Harmandalı'nda korkutan yarıklar! Muhtardan Tunç Soyer'e sert tepki: Ölüme terk etmişler!

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 15.09.2021 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021
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İzmir’de Harmandalı’nda korkutan yarıklar! Muhtardan Tunç Soyer’e sert tepki: Ölüme terk etmişler!

Son dakika haberi... İzmir'deki görüntüler faciaya davetiye çıkarıyor. Harmandalı sakinleri diken üstünde yaşıyor. Bölgede oluşan göçükler nedeniyle evler tahliye edildi. Mahalle muhtarı sorunlarını görmezden gelen CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'e sert tepki gösterdi. Muhtar Dursun Ali Kazar, "Buradaki halkı unuttular. Nereye gidyorsanıuz gidin diyorlar" ifadelerini kullandı.

İzmir Harmandalı çöplüğünden sızan su, Özdere mevkiinde toprak kaymasına neden oldu. Ortaya çıkan derin yarık ve göçükler, kent sakinlerini tedirgin ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgeden aktardı.

İzmir’de Harmandalı’nda korkutan yarıklar! Muhtardan Tunç Soyer’e sert tepki: Ölüme terk etmişler!

Ayçe, "Görüntüler faciaya davetiye çıkarıyor. Bu bölgede Harmandalı çöp depolama alanı bölgesinde toprak kayması ve yarıklar gerçekten bir felaketi andırıyor. Biz yarıkların olduğu yerdeyiz. Yaklaşık bir ay önce hiçbir şey yoktu. Yarıklar derinleşmiş durumda ve yerleşim yerine de yakın." ifadelerini kullandı.

İzmir’de Harmandalı’nda korkutan yarıklar! Muhtardan Tunç Soyer’e sert tepki: Ölüme terk etmişler!

"BURADAKİ HALKI UNUTTULAR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, "Maalesef bizi duymuyorlar görmüyorlar. Herkes uyuyor. Görmemezlikten görüyor. Para diyorlar başka hiçbir şey demiyorlar. Çünkü oraya bir gaz tesisi kurdular o gaz tesisinin başarılarını Twitter'a atıyorlar. Buradaki halkı unuttular. Sayın Tunç Soyer'den defalarca randevu talep ettim ona rağmen bir yanıt gelmedi. Genel sekreterden talep ettim ondan da gelmedi." şeklinde konuştu.

İzmir’de Harmandalı’nda korkutan yarıklar! Muhtardan Tunç Soyer’e sert tepki: Ölüme terk etmişler!

BÜYÜKŞEHİR ÖNLEM ALMADI

Yetkillere seslenen Kazar, "Önümüzdeki günlerde yağmur olacağı söyleniyor olacak felaketleri düşünmek istemiyorum. Binaları görüyorsunuz hepsi gitmiş. Durmadan her gün kayıyor. Büyükşehir Belediyesi güvenlik önlemi almadı. Sadece şunu söylüyorlar 'nereye gidiyorsanız gidin' dün de bu cümleyi kullandılar. Bir de tahliye komisyonu kurmuşlar benim haberim yok ama kağıtları getirip bana imzalatabiliyorlar." dedi.

İzmir’de Harmandalı’nda korkutan yarıklar! Muhtardan Tunç Soyer’e sert tepki: Ölüme terk etmişler!

"ÖLÜME TERK ETMİŞLER! SOYER BURAYI GÖRMÜYOR"

Kazar, "Vatandaşın biri nereye gideceğiz demiş, kendi akrabalarınıza gidin demişler. 9 kişi nasıl gideceğiz demiş nasıl giderseniz gidin demiş. Burayı ölüme terk etmişler. Sayın Soyer burayı görmüyor. Buradan oy alırken gelip kapı kapı gezerken gelip de şimdi insanlarla muhatap olmuyor. Biz çare istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir’de Harmandalı’nda korkutan yarıklar! Muhtardan Tunç Soyer’e sert tepki: Ölüme terk etmişler!

Bölgedeki yerleşim yerleri tehlike altında.

İzmir’de Harmandalı’nda korkutan yarıklar! Muhtardan Tunç Soyer’e sert tepki: Ölüme terk etmişler!

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