İzmir’de Harmandalı’nda korkutan yarıklar! Muhtardan Tunç Soyer’e sert tepki: Ölüme terk etmişler!

"BURADAKİ HALKI UNUTTULAR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, "Maalesef bizi duymuyorlar görmüyorlar. Herkes uyuyor. Görmemezlikten görüyor. Para diyorlar başka hiçbir şey demiyorlar. Çünkü oraya bir gaz tesisi kurdular o gaz tesisinin başarılarını Twitter'a atıyorlar. Buradaki halkı unuttular. Sayın Tunç Soyer'den defalarca randevu talep ettim ona rağmen bir yanıt gelmedi. Genel sekreterden talep ettim ondan da gelmedi." şeklinde konuştu.