CHP’li Tunç Soyer’in sessiz sedasız rant trafiği: 2 buçuk milyar lirayı kendi şirketine aktardı





Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi kent yollarının asfaltlanması bakım ve onarım işlemleri için ihaleye çıktı. 15 firmanın ihale dosyası alındı ama sadece belediyenin şirketi İZBETON ihaleye katıldı. 3 yıla tekabül eden ve toplamda 2 buçuk milyar lira olan ihale İZBETON'a verildi.