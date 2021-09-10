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CHP'li Tunç Soyer'in sessiz sedasız rant trafiği: 2 buçuk milyar lirayı kendi şirketine aktardı

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Giriş Tarihi: 10.09.2021 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021
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CHP’li Tunç Soyer’in sessiz sedasız rant trafiği: 2 buçuk milyar lirayı kendi şirketine aktardı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir'i aile şirketi gibi yönetmeye devam ediyor. Süt, kavurma, enginar ihalesi derken şimdi de yönetim kurulu başkanlığı yaptığı İZBETON'a ihale verdi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yine bir ihale skandalı ile gündeme geldi.

Sessiz sedasız sürdürülen rant trafiğinde belediye kasasından 2 milyar 500 milyon lirayı çıkaran Soyer yönetim kurulu başkanlığını yaptığı İZBETON'a ihale adı altında aktardı.

Tunç Soyer önce belediyenin İZBETON şirketine kendini yönetim kurulu başkanı yaptı.



Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi kent yollarının asfaltlanması bakım ve onarım işlemleri için ihaleye çıktı. 15 firmanın ihale dosyası alındı ama sadece belediyenin şirketi İZBETON ihaleye katıldı. 3 yıla tekabül eden ve toplamda 2 buçuk milyar lira olan ihale İZBETON'a verildi.

İhaleyi alan İZBETON ise bu kez işleri davet usülüyle yandaş firmalara devretti. Tunç Soyer hem ihaleyi veren hem de ihaleyi kazanan rolüyle dikkati çekti.

Bu skandal ilişkiler ise CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin milyarlarca lira zarar etmesine sebep oluyor.

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