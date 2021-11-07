Şehit kızından Meral Akşener'e A Haber canlı yayınında zor soru: Bacılarının yüzüne nasıl bakacak?
Bingöl'de şehit yakınına "senin bacını s..." diyerek küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. A Haber ekranında yayınlanan 'Satır Arası' programına konuk olan şehit kızı Gazeteci Gülay Demir, küfür skandalına sessiz kalan Meral Akşener'e "Meral Hanım bacılarının yüzüne nasıl bakacak?" diyerek tepki gösterdi. İşte o sözler...
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınına küfür etmesinin ardından yaşanan skandala tepkiler çığ gibi büyüyor.
ŞEHİT KIZINDAN MERAL AKŞENER'E ZOR ZORU?
Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programına konuk olan şehit kızı Gazeteci Gülay Demir canlı yayında bu duruma kayıtsız kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.
BACILARININ YÜZÜNE NASIL BAKACAK?
Akşener'in miting için gitti tüm illerde vatandaşlara "ben sizin bacınızım" dediğini hatırlatan Demir, "Bundan sonra o bacılarının yüzüne Meral Hanım nasıl bakacak?
Bir şehit kızı olarak Meral Akşener'e 'Neden buna sessiz kaldınız?' sorusunu sormak için and içtim. Aklım almıyor, kendileri bizim yerimizde olsa ne yapacaktı, acı onlara gelmeyene kadar mı sesleri çıkmıyor? ifadelerini kullandı.
Gazeteci Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin, (50) terör örgütü YPG tarafından Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit düşmüştü.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu: Gelecek hafta BİM marketlerde hangi ürünler olacak? Liste belli oldu
- Bekçi alımı yapılacak mı? 2021 bitmeden bekçi alımı olacak mı? EGM ve Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi ne zaman?
- 10 Kasım'da okul var mı? 10 Kasım Çarşamba okullar ve üniversiteler tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi?
- 'Aman doktor' türküsünü söylerken bir anda yere yığıldı! Sahnede acı ölüm! Ramazan Günay kimdir, kaç yaşındaydı?
- Son dakika: Beşiktaş Trabzonspor maçı iptal mi oldu? İstanbul'daki sis nedeniyle BJK TS derbisi ertelendi mi?
- Pazartesi okullar tatil mi? Ara tatil ne zaman başlıyor? 2021 Kasım ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
- Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanacak? BJK TS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- EYT'de son dakika gelişmesi! 2000 öncesi sigortalılara müjde! Emeklilikte Yaşa Takılanlar 5 formül gündemde
- 6 Kasım burs ve kredi yattı mı? 2021 Kasım ayı KYK burs ve krediler ne zaman yatacak?
- Lütfü Türkkan ne dedi, küfür olayı nedir? İyi Parti'li Lütfü Türkkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Asgari ücret için flaş adım! Bakanlık harekete geçti! 2022 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Milyonları rahatlatacak
- Halis Özkahya kimdir? Gaziantep Kasımpaşa maçında ilginç olay! Oyuncular soyunma odasından geri çağrıldı