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Şehit kızından Meral Akşener'e A Haber canlı yayınında zor soru: Bacılarının yüzüne nasıl bakacak?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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Şehit kızından Meral Akşener’e A Haber canlı yayınında zor soru: Bacılarının yüzüne nasıl bakacak?

Bingöl'de şehit yakınına "senin bacını s..." diyerek küfreden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. A Haber ekranında yayınlanan 'Satır Arası' programına konuk olan şehit kızı Gazeteci Gülay Demir, küfür skandalına sessiz kalan Meral Akşener'e "Meral Hanım bacılarının yüzüne nasıl bakacak?" diyerek tepki gösterdi. İşte o sözler...

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de Tahir Gümren isimli şehit yakınına küfür etmesinin ardından yaşanan skandala tepkiler çığ gibi büyüyor.

Şehit kızından Meral Akşener’e A Haber canlı yayınında zor soru: Bacılarının yüzüne nasıl bakacak?

ŞEHİT KIZINDAN MERAL AKŞENER'E ZOR ZORU?

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Satır Arası" programına konuk olan şehit kızı Gazeteci Gülay Demir canlı yayında bu duruma kayıtsız kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.

Şehit kızından Meral Akşener’e A Haber canlı yayınında zor soru: Bacılarının yüzüne nasıl bakacak?

BACILARININ YÜZÜNE NASIL BAKACAK?

Akşener'in miting için gitti tüm illerde vatandaşlara "ben sizin bacınızım" dediğini hatırlatan Demir, "Bundan sonra o bacılarının yüzüne Meral Hanım nasıl bakacak?

Şehit kızından Meral Akşener’e A Haber canlı yayınında zor soru: Bacılarının yüzüne nasıl bakacak?

Bir şehit kızı olarak Meral Akşener'e 'Neden buna sessiz kaldınız?' sorusunu sormak için and içtim. Aklım almıyor, kendileri bizim yerimizde olsa ne yapacaktı, acı onlara gelmeyene kadar mı sesleri çıkmıyor? ifadelerini kullandı.

Şehit kızından Meral Akşener’e A Haber canlı yayınında zor soru: Bacılarının yüzüne nasıl bakacak?

Gazeteci Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin, (50) terör örgütü YPG tarafından Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit düşmüştü.

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