Şehit kızından Meral Akşener’e A Haber canlı yayınında zor soru: Bacılarının yüzüne nasıl bakacak?

Bir şehit kızı olarak Meral Akşener'e 'Neden buna sessiz kaldınız?' sorusunu sormak için and içtim. Aklım almıyor, kendileri bizim yerimizde olsa ne yapacaktı, acı onlara gelmeyene kadar mı sesleri çıkmıyor? ifadelerini kullandı.