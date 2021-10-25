Millet İttifakı’nı karıştıran üniversite kararı! İYİ Partili üyelerden Tunç Soyer’e tepki

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İzmir'in bir türlü çözülemeyen kronik sorunları varken bir üniversite kurmam kararı İzmir kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Gelişmeleri İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Hızal değerlendirdi.

Özgür Hızal, "İzmir'in yüzlerce yapısal sorunu var. Bu sorunları bir tarafa iterek CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bir üniveriste kurma hayali içerisinde olduğunu gördük. Burada çok sert tartışmaların yaşandığı bir Meclis toplantısına sebep oldu." dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Hızal, "Bu üniversite belediye tarafından kurulmak zorunda mı? 12 milyara yakın borcu olan bir belediyeden bahsediyoruz. İzmir'in sorunlarının hiç biri çözülmemişken bu gerekiyor mu? İzmir'de kurulacak bir üniversite için İstanbul'dan gelecek devşirme vakfa İzmir'in en değerli alanlarında birinin tahsisi söz konusu. İşte biz bunlardan dolayı itiraz ettik." ifadelerini kullandı.