İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ekibi Rize'de vatandaşa hakaret etti: Sen sorularını anana ve eşine sor

DARP ETTİLER

Soru sorma hakkını kullanan vatandaşların darp edildiğini de belirten Kara, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Netanyahu'ya benzetilmesi karşısında muhalefet liderine fikir özgürlükleri kapsamında vatandaşların soru sorma hakkı vardır. Sözlü yaşanan gelişmeler ve tepkiler karşısında İYİ Parti grubu ile gelen bir kişi, bir esnafımızı yumrukla darp etmiştir. Hiçbir esnaf ve vatandaşımız tek bir partiliye fiziki temasta bulunmamıştır. Kimsenin esnafımızın demokratik tepkisini farklı yönlere çekme hakkı yoktur. Suçlunun, mağduru oynama çabasını görüyoruz" dedi.