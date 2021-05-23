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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ekibi Rize'de vatandaşa hakaret etti: Sen sorularını anana ve eşine sor

Son dakika haberine göre; 'ye yaptığı ziyaret sırasında Başkan hakkında sarfettiği sözler nedeniyle protesto edilen 'in yanındaki bir kişinin soru sormak isteyen esnafa, "Sen sorularını anana ve eşine sor" dediği ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 23.05.2021
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ekibi Rize'de vatandaşa hakaret etti: Sen sorularını anana ve eşine sor

'nin ilçesi Esnaf Odası Başkanı Yaşar Kara, Genel Başkanı 'in ilçede protesto edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akşener'in soru soran bir kadın vatandaşı terslemesinin ardından gergin anlar yaşandığını belirten Kara, "Market ziyaretinde bir esnaf arkadaşımızın, 'Sayın Genel Başkan'a iki soru sorabilir miyim?' sözlerine, Akşener'in yanındaki bir kadının 'Sen sorularını anana ve eşine git sor' demesi ortamı iyice germiştir."

DARP ETTİLER
Soru sorma hakkını kullanan vatandaşların darp edildiğini de belirten Kara, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Netanyahu'ya benzetilmesi karşısında muhalefet liderine fikir özgürlükleri kapsamında vatandaşların soru sorma hakkı vardır. Sözlü yaşanan gelişmeler ve tepkiler karşısında İYİ Parti grubu ile gelen bir kişi, bir esnafımızı yumrukla darp etmiştir. Hiçbir esnaf ve vatandaşımız tek bir partiliye fiziki temasta bulunmamıştır. Kimsenin esnafımızın demokratik tepkisini farklı yönlere çekme hakkı yoktur. Suçlunun, mağduru oynama çabasını görüyoruz" dedi.

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