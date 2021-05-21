İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili A Haber'de flaş iddia: Planlı provokasyon...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'de çocuk ve kadınları katleden namaz kılan Müslümanlara saldıran İsrail polislerine katliam emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmişti. Bu küstahlığın hemen ardından Başkan Erdoğan'ın baba ocağı olan Rize'ye ziyaret gerçekleştiren Akşener, burada vatandaşların tepkisiyle karşılanmıştı. Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, A Haber canlı yayınında çarpıcı iddialarda bulundu. Aksakal, yaşananların hepsinin planlı bir senaryo olduğunu ifade etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşananlara dair A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PROVOKE EDEN A HABER DEĞİL AKŞENER'DİR"

Aksal, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, grup toplantısında çocuk katili Netanyahu'yu Sayın Cumhurbaşkanımızla kıyaslama gafletini gösterdi. Kendi parti dahil her kesimden tepki aldı. Gazze'de, Kudüs'te yaşananları görüp de insanın içinin parçalanmaması mümkün değil. Sayın Akşener, bu olaydan sonra kalkıp Sayın Cumhurbaşkanımızın baba ocağı Rize'ye gidiyor. Böyle bir açıklama yaptıktan sonra tepki beklemeniz gerekiyor. Burada bir provokasyon varsa bunu birileri provoke ediyorsa bu A Haber değil, tam tersine Akşener'dir. Siyasi en ufak öngörüsü olan bir insan Rize'ye gideceğinde böyle bir tepkiyi göreceğini tahmin edebilir." ifadelerini kullandı.