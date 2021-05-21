22 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili A Haber'de flaş iddia: Planlı provokasyon...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili A Haber'de flaş iddia: Planlı provokasyon...

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2021 22:49
Güncelleme:21.05.2021 23:57
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'de çocuk ve kadınları katleden namaz kılan Müslümanlara saldıran İsrail polislerine katliam emrini veren İsrail Başbakanı Netanyahu'ya benzetmişti. Bu küstahlığın hemen ardından Başkan Erdoğan'ın baba ocağı olan Rize'ye ziyaret gerçekleştiren Akşener, burada vatandaşların tepkisiyle karşılanmıştı. Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, A Haber canlı yayınında çarpıcı iddialarda bulundu. Aksakal, yaşananların hepsinin planlı bir senaryo olduğunu ifade etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşananlara dair A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PROVOKE EDEN A HABER DEĞİL AKŞENER'DİR"

Aksal, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, grup toplantısında çocuk katili Netanyahu'yu Sayın Cumhurbaşkanımızla kıyaslama gafletini gösterdi. Kendi parti dahil her kesimden tepki aldı. Gazze'de, Kudüs'te yaşananları görüp de insanın içinin parçalanmaması mümkün değil. Sayın Akşener, bu olaydan sonra kalkıp Sayın Cumhurbaşkanımızın baba ocağı Rize'ye gidiyor. Böyle bir açıklama yaptıktan sonra tepki beklemeniz gerekiyor. Burada bir provokasyon varsa bunu birileri provoke ediyorsa bu A Haber değil, tam tersine Akşener'dir. Siyasi en ufak öngörüsü olan bir insan Rize'ye gideceğinde böyle bir tepkiyi göreceğini tahmin edebilir." ifadelerini kullandı.

Operasyon medyası A Haberi hedef aldı!

Akşenerin benzetmesine sert tepkiler AKŞENER'İN BENZETMESİNE SERT TEPKİLER
Meral Akşenerin Rize ziyaretinde arbede çıktı! MERAL AKŞENER'İN RİZE ZİYARETİNDE ARBEDE ÇIKTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Akşener'in Rize ziyaretiyle flaş iddia: Planlı...
Akşener'in Rize ziyaretiyle flaş iddia: Planlı...
Operasyon medyası A Haber'i hedef aldı!
"Operasyon medyası" A Haber'i hedef aldı!
21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı
21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı
Altun’dan flaş 'Gazze' açıklaması
Altun’dan flaş 'Gazze' açıklaması
Başkan Erdoğan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Başkan Erdoğan Küresel Sağlık Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
Türk askeri PKK'nın kullandığı mağarayı kullanılmaz hale getirdi
Türk askeri PKK'nın kullandığı mağarayı kullanılmaz hale getirdi
Osman Kavala için flaş karar
Osman Kavala için flaş karar
PKK'ya maket uçakları hangi ülke verdi?
PKK'ya maket uçakları hangi ülke verdi?
Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya saldırı!
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya saldırı!
Yargılanmasına başlandı!
Yargılanmasına başlandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nda makam aracını kullandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nda makam aracını kullandı
Daha Fazla Video Göster