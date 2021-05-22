Son dakika | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şikayetçi oldu! Polis Özışık kardeşlerin ikametlerinde!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım"dan suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na Özışık kardeşlerin ikametlerinde arama yapılması için talimat yazısı yazdı.

ARAMA İZNİ İSTENDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, talimat yazısı üzerine İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nden Hadi Özışık ve Süleyman Özışık'ın ikametlerinde aranma yapılabilmesi talebinde bulundu.

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARLARINA EL KONULDU

Talebi değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği'nden çıkan arama kararı sonrasında, Özışık kardeşlerin ikametlerinde İstanbul Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Özışık kardeşlerin Ataşehir'deki adreslerinde bulunan iki adet bilgisayar ve iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.