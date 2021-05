Son dakika: Proje ittifakın masasında ne var? Meral Akşener'in benzetmesine sert tepkiler: Garabet ve akıl tutulmasıdır

DAVOS'U HİÇ KİMSE UNUTMADI

Bunu milletimiz not etmiştir. İktidara gelmek için biz her yolu mübah görüyoruz anlayışıyla hareket eden bu anlayışa gereken cevabı verecektir. Davos'u hiç kimse unutmadı. İsrail Başbakanına "one minute" diyen Sayın Cumhurbaşkanımızdır, insan hakları ihlallerine "one minute" diyen Sayın Cumhurbaşkanımızdır.