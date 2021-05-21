Son dakika: Proje ittifakın masasında ne var? Meral Akşener'in benzetmesine sert tepkiler: Garabet ve akıl tutulmasıdır

"ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR"

Netanyahu terör devleti lideri terörist bir başkandır. Bu kadar aşağılık işlere imza atmış eylemlere imza atmış bir şahsiyetle Cumhurbaşkanımızı benzetmek siyasi nezaketsizlik dışında siyasi bana göre çok büyük bir gaftır. Bunu gündem değiştirmek için yapıyorlar. Algı operasyonu yapıyorlar. Daha sonra Rize'ye giderek provokasyona devam etmek. Bunların hepsi bir algıdır. CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer küçük yandaşları da katılmıştır.