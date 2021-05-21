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Son dakika: Proje ittifakın masasında ne var? Meral Akşener'in benzetmesine sert tepkiler: Garabet ve akıl tutulmasıdır

Son dakika haberi... Genel Başkanı 'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı skandal benzetemeye tepkiler çığ gibi büyüyor. Akşener, ziyaretinde vatandaşlar tarafından protesto edildi. Peki Akşener, Başkan Erdoğan'ın davası ile ilgili hassasiyetini bildiği halde neden böyle bir skandala imza attı? Konunun perde arkası ne? Muhalefette kim, kiminle neyin pazarlığını yapıyor? CHP-HDP- birlikteliği mi? Gaziantep Milletvekili ve Milletvekili Dr. , canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 21.05.2021 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021
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Son dakika: Proje ittifakın masasında ne var? Meral Akşener'in benzetmesine sert tepkiler: Garabet ve akıl tutulmasıdır

Meral Akşener'in skandal benzetmesinin arka planında ne var? Genel Başkanı 'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yaptığı skandal benzetemeye tepkiler çığ gibi büyüyor. Akşener, ziyaretinde vatandaşlar tarafından protesto edildi. Peki Akşener, Başkan Erdoğan'ın Filistin davası ile ilgili hassasiyetini bildiği halde neden böyle bir skandala imza attı? Muhalefette kim, kiminle neyin pazarlığını yapıyor? CHP-HDP-Kandil birlikteliği mi? Gaziantep Milletvekili ve Milletvekili Dr. , canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"SİYASİ BİR FİYASKODUR!"

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay: Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanımızı hedef alarak insanlık suçu işlediğini düşündüğümüz çocuk katili ile bir benzetme yapması kelimenin tam anlamıyla siyasi bir fiyaskodur.

"ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR"

Netanyahu terör devleti lideri terörist bir başkandır. Bu kadar aşağılık işlere imza atmış eylemlere imza atmış bir şahsiyetle Cumhurbaşkanımızı benzetmek siyasi nezaketsizlik dışında siyasi bana göre çok büyük bir gaftır. Bunu gündem değiştirmek için yapıyorlar. Algı operasyonu yapıyorlar. Daha sonra Rize'ye giderek provokasyona devam etmek. Bunların hepsi bir algıdır. CHP lideri Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer küçük yandaşları da katılmıştır.

KARA BİR LEKE

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey: Türk siyaseti hayatında yeri olmayan son derece sıkıntılı bir açıklama. Bu benzetme bir garabet ve akıl tutulmasıdır. Böyle bir açıklama olamaz. Türk siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.

DAVOS'U HİÇ KİMSE UNUTMADI

Bunu milletimiz not etmiştir. İktidara gelmek için biz her yolu mübah görüyoruz anlayışıyla hareket eden bu anlayışa gereken cevabı verecektir. Davos'u hiç kimse unutmadı. İsrail Başbakanına "one minute" diyen Sayın Cumhurbaşkanımızdır, insan hakları ihlallerine "one minute" diyen Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

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